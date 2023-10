A história improvável do dia em que Bill Gates e Warren Buffett foram ao McDonald’s e pagaram com um cupom

Se há algo que Bill Gates e Warren Buffett certamente têm é dinheiro. O primeiro é o cofundador da Microsoft e o segundo é dono de todo o império da Berkshire Hathaway Inc. Gates está no sexto lugar no ranking atual de pessoas com mais dinheiro no mundo, enquanto Buffett faz parte do top 5.

Mesmo assim, uma vez eles foram ao McDonald's para comer e usaram um cupom para pagar. Eles ficaram sem fundos na conta? É isso que Bill Gates conta em suas habitual Gates Notes, de acordo com o site Vive USA.

O episódio ocorreu em 2017. Bill Gates e Warren Buffett estavam em Hong Kong para uma conferência. Um dia, decidiram ir a um McDonald's para comer. Buffett ofereceu-se para pagar, mas quando a conta chegou, ele tirou uma folha de papel com cupons. Gates ficou surpreso, mas depois começou a rir.

Gates não perdeu a oportunidade de contar essa maravilhosa e anedótica história em seu blog. Ele disse que Buffett é uma pessoa muito frugal e sempre está procurando formas de economizar dinheiro. Ele também disse que o proprietário da Berkshire é um exemplo de como você pode ser rico e ainda assim ser uma pessoa humilde.

A história de Gates e Buffett no McDonald's se tornou viral e foi amplamente comentada nos meios de comunicação. Alguns viram isso como um exemplo da simplicidade de dois dos homens mais ricos do mundo. Outros o viram como uma forma de zombar da riqueza e do consumismo.

Certamente, ambos compartilham essas histórias porque são amigos há mais de 30 anos. Eles se conheceram em 1991 e rapidamente se tornaram amigos próximos. Eles compartilham muitos interesses, incluindo negócios, filantropia e bridge.

Gates e Buffett colaboraram em muitos projetos juntos, incluindo a fundação do The Giving Pledge, uma iniciativa que incentiva os milionários a doar pelo menos metade de sua riqueza para causas benéficas. Também investiram juntos em várias empresas.