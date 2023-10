Saiba como o DNA dos astronautas é danificado durante as viagens no espaço

Através de um novo estudo, estão sendo estudados os danos que os astronautas podem sofrer no espaço | Foto: Referencial

O espaço, com sua aparência de vasto vazio, esconde um perigo latente que os astronautas enfrentam constantemente: a radiação. Apesar de estar localizado no espaço, a Terra não escapa da constante chuva de radiação proveniente de diversas fontes, incluindo o implacável sol e outras fontes cósmicas. Alguns tipos de radiação solar, como os raios ultravioleta, alcançam a superfície terrestre e podem causar queimaduras solares.

No entanto, existe uma radiação ainda mais intensa, proveniente do espaço profundo, que é absorvida ou desviada pelo campo magnético gerado pelo núcleo de ferro em rotação do nosso planeta. Estes fenômenos podem ser observados na forma de majestosas auroras nas latitudes mais setentrionais e meridionais da Terra.

Estações espaciais em órbita, como a Estação Espacial Internacional (ISS), encontram-se relativamente próximas da Terra e, em certa medida, estão protegidas da radiação cósmica graças à influência do campo magnético terrestre. Mas esta proteção não se estende aos astronautas que se aventurem mais além da órbita terrestre, como aqueles que viajarão para a Lua ou Marte.

Os perigos do espaço profundo para o DNA

Como explica Slash Gear, no espaço profundo, a radiação é uma presença constante e pode atravessar as paredes das naves espaciais e penetrar nos corpos dos valentes viajantes que se aventuram no seu interior.

Quando partículas de alta energia desta radiação colidem com as delicadas células humanas, podem causar danos físicos a moléculas cruciais, incluindo o próprio DNA. Embora o corpo humano tenha a capacidade de reparar em certa medida o dano no DNA, às vezes este processo pode resultar na morte celular.

Em situações mais extremas, mutações genéticas permanentes podem surgir e serem transmitidas quando as células se dividem, aumentando assim o risco de câncer a longo prazo.

A NASA e outros organismos espaciais do mundo inteiro estão trabalhando incansavelmente em métodos e tecnologias para proteger os astronautas dos efeitos prejudiciais da radiação em futuras missões de exploração espacial profunda.