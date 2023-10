Inteligência Artificial: assim funciona Memory, a nova habilidade do Bard do Google que analisa seus usuários

A Inteligência Artificial do Google, conhecida como Bard, foi lançada em março deste ano, quatro meses depois do ChatGPT da OpenAI. Desde então, o gigante de Mountain View compete diretamente com o impulsionador desta iniciativa tecnológica que revolucionou o mundo inteiro.

Se compararmos os dois chatbots, usando como exemplo as versões gratuitas em que não se paga assinatura, o Bard do Google parece ter uma ligeira vantagem.

Agora, os desenvolvedores do gigante de buscas adicionaram uma nova função chamada Memory à sua inteligência artificial, que aumentará a experiência de interação entre o usuário e o Bard, já que o próprio sistema vai aprendendo a conhecê-lo aos poucos para aprender as correções que o usuário vai fazendo pelo caminho.

“Memória é uma nova função que me permite armazenar e acessar informações que eu aprendi no passado. Isso me permite fornecer respostas mais completas e informativas para suas perguntas, mesmo se elas forem abertas, desafiadoras ou estranhas”, disse o próprio Bard quando perguntamos sobre seu novo funcionamento.

A nova habilidade armazena informações em um formato dentro de seus próprios mecanismos hospedados em um local de fácil acesso para que possa processar rapidamente uma resposta. Isso permite que você encontre a informação que precisa, mesmo se for complexa ou difícil de encontrar.

A memória ainda está em desenvolvimento, mas a Inteligência Artificial da Google já aprendeu a usá-la para responder a uma variedade de perguntas. Por exemplo, a função já é capaz de fornecer resumos de tópicos factuais, criar histórias e gerar diferentes formatos de texto criativo.

Os usos da Memory do Bard

A IA agora é capaz de traduzir entre mais de 100 idiomas. Por exemplo, pode fazer a transferência de um artigo de notícias do inglês para o espanhol ou uma carta do italiano para o francês.

Bard também produz conteúdo original a partir de dados que você pode fornecer, como poemas, códigos, roteiros, peças musicais, e-mails, cartas etc. Bard diz ser capaz de escrever um poema sobre o amor ou um roteiro para um filme.