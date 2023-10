Desenvolvedores de videogames se irritam com youtubers que usaram a Inteligência Artificial para melhorar os rostos de alguns personagens

O reconhecido canal do YouTube, Corridor Crew (6.22 milhões de seguidores) publicou um vídeo em sua plataforma que fez os desenvolvedores de videogames explodirem. Eles apenas pegaram personagens de diferentes títulos populares em consoles ou computadores e mostraram suas aparências em versões hiperrealistas criadas com inteligência artificial.

Os videogames são famosos por ter personagens humanos rudimentares como bonecos. Se você estiver jogando um jogo, você só precisa aprender a ignorá-lo ou aceitá-lo se quiser desfrutar do jogo”, disseram os youtubers, de acordo com a Vida Extra.

A mensagem é uma espécie de crítica aos desenvolvimentos que não são tão realistas com seus jogos de vídeo, apesar do avanço nesta área ser realmente notável. No entanto, os criadores de conteúdo pegaram vários personagens e criaram suas próprias versões realistas (apenas do rosto) através da inteligência artificial.

Cortesia Corrido Crew

Cortesia Corrido Crew

Cortesia Corrido Crew

O vídeo do canal do YouTube do Corridor (deixamos ao final) fez com que os desenvolvedores de videogames explodissem nas suas redes sociais.

“Criaturas repugnantes miseráveis ​​chamando isso de melhoria. A Corridor Digital é composta por artistas profissionais, eles sabem o que se parece bem, isso não é mais do que um golpe e que, sem dúvida, eles estão sendo pagos com muito dinheiro para serem cúmplices de uma Inteligência Artificial”, disse Acerola, que trabalhou na Bend Studio e Intel.

“Antes eu gostava dos vídeos digitais do Corridor porque explicavam coisas complexas aos espectadores. Esta tendência de insultar outros artistas (e muitas vezes distorcer os processos que mostram) é muito decepcionante. Algo os está pressionando?”, perguntou Mike Bithell, desenvolvedor de John Wick Hex.

“Corridor Digital decidiu mexer com toda a indústria dos jogos, cheia de artistas de personagens, sem entender as duas coisas com as quais temos de lidar: limitações estritas de renderização e prazos ridículos”, mencionou Delaney King, artista de personagens em Dragon Age, como parte dos comentários negativos que o vídeo recebeu.