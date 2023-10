Assim tão bela e brilhante será a estrela Betelgeuse nos nossos céus quando se transformar em uma supernova

Betelgeuse não tem volta mais. A nona estrela mais brilhante no nosso firmamento está se dirigindo para explodir em um evento catastrófico majestoso e maravilhoso que a transformará em uma supernova. Isso fará com que seu brilho resplandeça e ilumine o céu da Terra.

A estrela massiva, que atualmente está passando pela fase de gigante vermelha, tem tido problemas de brilho que têm deixado os cientistas consternados. Dados recentes obtidos com o Telescópio Espacial Hubble da NASA e da ESA, indicam que uma devastadora erupção solar lhe arrancou a parte de cima, o que explica porque ela tem sido mais tênue, já que essa eventualidade gerou uma camada de poeira e gás ao seu redor.

Essa é uma das evidências que fazem os cientistas teorizarem que Betelgeuse está se dirigindo para se transformar em uma supernova.

Localizada na constelação de Orion, Betelgeuse é uma estrela muito massiva, com uma massa estimada de 16,5 vezes a massa do Sol. Seu diâmetro é aproximadamente 900 vezes o diâmetro da nossa estrela mais massiva, o que significa que, se estivesse no centro do Sistema Solar, sua superfície se estenderia além da órbita de Marte.

Veremos a Betelgeuse explodir em uma supernova?

É provável que esta era da humanidade não veja esse evento estelar. Os astrônomos acreditam que Betelgeuse irá explodir como uma supernova em algum momento entre os próximos 10.000 e 100.000 anos. Quando explodir, será um evento visível a olho nu da Terra.

A supernova de uma estrela massiva seria um evento cósmico espetacular que seria um marco na história da astronomia, e assim seria visto, de acordo com os modelos científicos que estudam sua formação e nesta animação publicada por AstroRural.