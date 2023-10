Um cientista explicou por que a Inteligência Artificial (IA) pode ser o fim da nossa espécie

A Inteligência Artificial poderá tornar mais eficientes as nossas decisões (Zapp2Photo/Getty Images/iStockphoto)

A Inteligência Artificial foi acusada de tudo. O medo que existe em relação à tecnologia fez com que cientistas a analisassem até o ponto de dizer que ela provavelmente será a causadora do fim desta raça humana que conhecemos.

O neurocientista Mariano Sigman está escrevendo um livro chamado "Artificial", com a colaboração do especialista em tecnologia Santiago Bilinkis, no qual eles alertam sobre a influência e penetração da Inteligência Artificial nos humanos, que até agora está se encaminhando para mudar nossa própria morfologia.

O cientista diz que a humanidade está cedendo o testemunho para uma inteligência superior, de acordo com a reportagem do El Mundo. "A Inteligência Artificial é um experimento em tempo real em que toda a população mundial participa, com ou sem consentimento", acrescentou Bilinkis.

Tantos anos atrás da neurociência, o especialista sabe que a maneira como os humanos agem pode mudar o tamanho do cérebro. Então, com menos uso devido ao desenvolvimento automatizado de muitas atividades, o corpo inteiro do Homo Sapiens está se dirigindo para experimentar mudanças irreversíveis.

Tantos que é muito provável que seja o fim desta espécie e seja dada as boas-vindas a uma geração totalmente diferente de humanos.

O autor não fala de um futuro apocalíptico em que as máquinas assumam o controle dos humanos, mas sim de uma espécie de mudança nas pessoas que teria repercussões na formação de nossos cérebros e corpos.