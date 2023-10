Qual foi o investimento mais excêntrico de Bill Gates? O milionário pagou US$ 60 milhões para que um hotel ficasse assim

Bill Gates, o fundador da Microsoft e um dos homens mais ricos do mundo, surpreendeu o mundo mais uma vez com um investimento peculiar. Depois de adquirir o controle da prestigiada cadeia Four Seasons, Gates adicionou um toque europeu à sua carteira de imóveis gastando a impressionante soma de 60 milhões de dólares na compra do histórico Castelo de Portofino, localizado na Itália.

Este castelo, também conhecido como Castello Brown, está localizado na região da Ligúria, no norte da Itália, e é considerado a propriedade mais prestigiada da região. Atualmente, o castelo está dividido em 12 miniapartamentos, mas a visão do Gates é transformá-lo num luxuoso hotel europeu, embora ainda haja algumas limitações ambientais, de acordo com relatos de meios italianos.

Como explica Perfil, o Castelo de Portofino é uma estrutura histórica de mais de 1.200 metros quadrados, com um elevador privado que leva os hóspedes diretamente para as pitorescas praias do porto de Portofino.

De acordo com os registros da Oficina de Registro de Gênova, as construções nesta área remontam ao início do século XVI, e o castelo foi concluído em 1557, tendo sido usado no passado para se defender de ataques.

A História do Castelo

A história deste castelo é fascinante, com ampliações e abandonos ao longo dos séculos. Em 1867, foi adquirido por Montague Yeats-Brown, então cônsul inglês em Gênova, que seguiu o conselho de seu amigo, o artista James Harris, e transformou o castelo em uma vila sem realizar modificações substanciais em sua estrutura.

Castello Brown

Portofino, onde se encontra o castelo, é uma comuna italiana conhecida pelos seus coloridos edifícios ao longo da costa e é um destino turístico muito popular, especialmente entre os visitantes estrangeiros que o consideram um dos portos mais encantadores do Mar Mediterrâneo.

Esta não é a primeira vez que Bill Gates investe em um edifício histórico na Itália. Em junho de 2022, ele adquiriu o Palazzo Marini de Roma através da Four Seasons, com o objetivo de transformá-lo em um hotel de seis estrelas. O Palazzo Marini fica em uma localização privilegiada, perto da famosa Fonte de Trevi, da Praça de Espanha e da Via Condotti, o epicentro das compras de moda em Roma.

A empresa imobiliária de Bill Gates enfrenta um desafio significativo ao converter esses prédios históricos em luxuosos hotéis, mas parece estar disposto a realizar esses projetos únicos que refletem sua visão e interesse na preservação do patrimônio histórico italiano.