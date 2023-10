NASA revela que para o ano de 2040 terá as primeiras casas na Lua: com que materiais serão fabricadas?

Para o final desta década, a NASA pretende estar mais do que instalada e realizando trabalhos permanentes na superfície da Lua. Através da missão Artemis III, a agência espacial norte-americana regressa com humanos ao satélite natural para ficar.

Quando dizem que é para ficar, eles falam muito a sério, pois a NASA parece ter uma data limite para o desenvolvimento de casas na Lua. Um resumo do Infobae cita especialistas e associados da agência espacial, que indicam que até 2040 já deveriam existir lares no satélite natural.

De acordo com o que cientistas da NASA revelam em uma nota do The New York Times, em 2040 deverá existir a primeira subdivisão na Lua, e quase ao mesmo tempo uma sede em Marte.

Será muito ambicioso pensar nessa opção com as datas indicadas? Os sete especialistas da agência espacial, consultados pelo meio citado, indicam que é muito factível desde que as metas sejam cumpridas.

Casa Lunar

Com que materiais?

A ideia principal é que a NASA lance em breve uma impressora 3D para a Lua, quando já houver uma base da missão Artemis III. Com ela, eles poderiam construir paredes e tetos usando uma espécie de concreto lunar especializado que os especialistas criarão a partir de fragmentos de rochas, minerais e poeira encontrados na superfície do nosso satélite natural.

Ainda há muitos itens pendentes para serem analisados. Um deles é que as paredes deste material são tóxicas para as pessoas que as inalam. Portanto, é necessário ver como contrariar esses efeitos, para que os astronautas que estiverem dentro não sofram as consequências.