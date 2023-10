Missão APEP: A NASA está trabalhando em um experimento que só pode ser realizado durante o eclipse de 14 de outubro

No próximo dia 14 de outubro, o continente americano será testemunha de um eclipse solar anular que obscurecerá o céu de forma espetacular. Enquanto a maioria das pessoas estará olhando para cima para presenciar o impressionante anel de fogo, um grupo de cientistas da NASA estará focado em monitorar a trajetória de três foguetes.

A missão, denominada APEP (Perturbações Atmosféricas ao Longo do Caminho do Eclipse, pela sua sigla em inglês), consiste em lançamento de três foguetes para diferentes regiões específicas do céu durante o eclipse solar. Uma vez na ionosfera , cada foguete desdobrará quatro instrumentos projetados para medir mudanças elétricas, magnéticas, de densidade e temperatura nesta camada da atmosfera.

Esses dados constituirão as primeiras medições simultâneas feitas a partir de vários locais na ionosfera durante um eclipse solar. Além disso, esta oportunidade única oferece a oportunidade perfeita para estudar a ionosfera durante a conjunção entre o Sol e a Lua.

A chave da ionosfera

Segundo a Wired, a ionosfera, uma região da atmosfera terrestre, recebe esse nome devido à radiação solar ultravioleta que tira elétrons dos átomos do ar, criando uma camada de íons e elétrons que envolve a Terra. Estas partículas altamente energéticas interagem com o campo magnético da Terra e desempenham um papel fundamental nas telecomunicações, permitindo que ondas de rádio se propaguem por grandes distâncias.

Missão APEP

Durante um eclipse solar, um pequeno círculo da atmosfera deixa de receber radiação solar direta, o que causa flutuações na ionosfera. A sombra deste eclipse de 2023, conhecida como antesombra, cruzará o oeste dos Estados Unidos, o sul do México, vários países da América Central, Colômbia e o leste do Brasil. Em outras partes da América, na zona de penumbra, será observado um eclipse parcial de Sol.

Aroh Barjatya, professor de Engenharia Física e líder do projeto APEP, comparou a ionosfera com um lago tranquilo e o eclipse com um barco a motor que atravessa a água, criando uma estela e perturbações. Estudar esses efeitos é crucial à medida que a sociedade depende cada vez mais dos recursos espaciais e da comunicação através de satélites.

Os foguetes APEP serão usados novamente no próximo eclipse total de sol em 2024, previsto para a América do Norte.