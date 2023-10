Inteligência Artificial imagina os personagens de ‘Friends’ como bebês, mas dizem que o resultado é gordofóbico

‘Friends’ é uma das séries mais bem-sucedidas na televisão dos Estados Unidos. É considerada por muitos como a melhor de todos os tempos. Estreou em 1994 e quase 30 anos depois ainda faz milhões de pessoas rirem em todo o planeta.

Sua influência é tão grande que a Netflix perdeu seguidores em grande número quando retirou a série de sua plataforma. E a HBO Max usou isso como um gancho em seu início como serviço de streaming.

A chegada da Inteligência Artificial não deixa ninguém para trás. Os usuários tentam obter de mecanismos de aprendizado automático cenários hipotéticos da série, como, por exemplo, como seriam os filhos dos casais, como eles seriam se a série ainda estivesse no ar.

Um usuário pediu à inteligência artificial para ilustrar versões bebê de Chandler, Ross, Joey, Mônica, Rachel e Phoebe, e o resultado foi extremamente fofo. Cada personagem aparece como uma pequena criança, usando o mesmo estilo que eles tinham na série.

No entanto, no caso de Monica, o resultado poderia ser classificado como gordofobico. Sabemos que o personagem de Courteney Cox sofreu problemas de obesidade na sua juventude, mas ela não era plus size na sua infância. Da mesma forma, esse não é o problema.

A maior reclamação dos usuários veio porque a inteligência artificial colocou uma hambúrguer nas mãos deles, enquanto o resto não recebeu nada.

Friends Mónica Bebê

Friends Chandler Bebê

Friends Ross Bebê

Friends Rachel Bebê

Friends Joey Bebê