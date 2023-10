Hemisfério Norte do Sol está carregado de manchas solares: o que está acontecendo com nossa estrela?

O Sol continua a desconcertar os astrônomos com um fenômeno intrigante: uma assimetria evidente na distribuição de manchas solares na sua superfície. A última coleta de dados realizada pelo astrônomo Senol Sanli, usando informação do Observatório de Dinâmica Solar da NASA, mostra claramente esta tendência no hemisfério norte da estrela durante o mês de setembro.

De acordo com o Centro de Análise de Dados de Influências Solares do Real Observatório da Bélgica, o mês passado o hemisfério norte do Sol registrou um total de 90 manchas solares, enquanto que no hemisfério sul apenas 44 foram contabilizadas.

Esta desigualdade, de acordo com Tiempo, representa uma proporção de 2 para 1 a favor do hemisfério norte, e dados semelhantes foram observados em agosto. Se olharmos para todo um ano retrospectivamente, o hemisfério norte superou o sul com uma média de 50%.

O que está acontecendo com o Sol?

A falta de sincronização entre os hemisférios norte e sul do Sol não é necessariamente um fenômeno incomum. Na verdade, desde o século XIX, observadores solares como Spoerer e Maunder notaram que frequentemente ocorriam longos períodos nos quais a maioria das manchas solares se concentravam em um dos hemisférios e não no outro.

Um gráfico do Real Observatório da Bélgica mostra essas assimetrias ao longo dos últimos seis ciclos solares.

Gráfico

Até recentemente, o Ciclo Solar 25 mostrava um equilíbrio relativo entre o hemisfério norte e o sul. No entanto, os contadores de manchas solares em agosto e setembro sugerem que o hemisfério norte poderia estar ganhando predominância, pelo menos temporariamente. Este fenômeno também ocorreu durante os aumentos dos quatro ciclos solares anteriores (ciclos 21 ao 24).

Uma possível explicação para esta situação é que os dois hemisférios do Sol têm seus próprios ciclos solares, mas estão deslocados em aproximadamente um ano. Na verdade, os máximos solares costumam apresentar um pico duplo, como se pode ver no gráfico de manchas solares hemisféricas.

Nos últimos três ciclos solares (22 ao 24), o hemisfério norte alcançou seu ponto máximo antes que o hemisfério sul, criando dois períodos de atividade solar separados por o que é conhecido como uma “brecha de Gnevyshev”. O Ciclo Solar 25 pode continuar esta tendência.