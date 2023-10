Elon Musk foi alvo de três ações judiciais em menos de 24 horas: crimes de ódio, concorrência desleal e conflitos parentais

Elon Musk Getty imagens (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

O icônico multimilionário Elon Musk está no meio de uma tempestade legal, enfrentando até três ações judiciais em menos de 24 horas. Suas empresas, seu comportamento nas redes sociais e seus assuntos pessoais são o epicentro destes litígios, que poderiam custar milhões de dólares caso seja declarado culpado.

A recente mudança de nome da empresa de Musk, anteriormente conhecida como Twitter e agora como X Corp, desencadeou uma controvérsia legal com a X Social Media, uma empresa com sede na Flórida. A X Social Media alega que suas operações foram gravemente prejudicadas pelo novo nome de Musk.

De acordo com o 3D Jogos, antes, quando procurava “X Social Media” no Google, os resultados mostravam sua empresa nos primeiros lugares. No entanto, agora são dominados pela rede social de Musk.

A X Social Media decidiu tomar medidas legais, acusando Musk de usar práticas de marketing enganosas e aproveitar sua fama para apropriar-se da marca X. Esta ação judicial soma-se a uma série de alegações recentes que Elon Musk enfrentou nos últimos dias.

Marcado por crimes de ódio

O multimilionário também está no meio de uma ação judicial movida por Ben Brody, um universitário de 22 anos. Brody entrou com ação contra Musk por difamação, depois que Musk o classificou publicamente como “psicopata”.

Elon Musk CEO do Twitter

O também CEO da Tesla e SpaceX alegou que o Brody estava envolvido em uma briga de rua neonazista, mas posteriormente foi descoberto que Musk tinha confiado em informação errônea proveniente de uma conta anônima de extrema direita. Brody busca uma compensação de até um milhão de dólares por danos e prejuízos, como estabelecido na ação de 60 páginas apresentada junto ao seu advogado.

Além dessas demandas, Elon Musk também enfrenta uma ação judicial apresentada por Grimes, cantora e mãe de um dos filhos do bilionário. De acordo com o The Verge, Grimes iniciou uma ação contra Musk porque supostamente estaria impedindo-a de ver seu filho.

Os advogados do tio Elon têm muito trabalho.