Prêmio Nobel de Física: Anne L’Huillier é a quinta mulher a ganhar o prêmio, com Marie Curie abrindo o caminho

A francesa Anne L’Huillier entrou para a história ao se tornar a quinta mulher em 122 anos a ganhar o Prêmio Nobel de Física. Assim, ela se juntou a um seleto grupo iniciado por Marie Curie em 1903.

Huillier recebeu o anúncio esta semana, juntamente com seus colegas Pierre Agostini e Ferenc Krausz. O grupo foi premiado por seus avanços nos “métodos experimentais que geram pulsos de luz de attosegundos” para o estudo da dinâmica dos elétrons na matéria.

Agostini, Krausz e L'Huillier demonstraram uma maneira de criar pulsos de luz extremamente curtos que podem ser usados para medir os rápidos processos nos quais os elétrons se movem ou mudam de energia, acrescenta a Academia Sueca.

Anne Genevieve L'Huillier nasceu em Paris em 1958 e é professora de Física Atômica na Universidade de Lund, na Suécia. Recebeu diversos prêmios, incluindo a Legião de Honra e o L'Oreal-UNESCO para Mulheres em Ciência, ambos em 2011.

Conheçamos, a seguir, as 5 vencedoras do Prêmio Nobel de Física na história, e os motivos que levaram os acadêmicos a conceder-lhes o prêmio.

Mulheres que receberam o Prêmio Nobel de Física

Marie Curie - 1903

A polonesa alcançou o Prêmio Nobel de Física em 1903 por seus estudos de radiação ao lado de seu marido, Pierre Curie, e Henri Becquerel. Para maior glória, em 1911, ela obteve o Nobel de Química por seu descobrimento do polônio e do rádio, tornando-a a única mulher a ganhar o Nobel duas vezes.

Maria Goeppert-Mayer - 1963

Maria Goeppert-Mayer Nobel de Física em 1963

Esta física teórica estadounidense, juntamente com Hans Jensen e Eugene Wigner, demonstrou o modelo de camadas nucleares dos átomos, que descreve a estrutura interna do núcleo atômico, o que levou a Academia Sueca a lhe conceder o prêmio.

Donna Strickland - 2018

Donna Strickland Nobel de Física 2018

A canadense Strickland obteve o prêmio juntamente com Gerard Mourou e Arthur Ashkin, por suas contribuições no campo da física do laser, o uso de pinças ópticas e sua aplicação em sistemas biológicos.

Andrea M. Ghez - 2020

Andrea M. Ghez Nobel de Física 2020

A norte-americana Ghez alcançou o Prêmio Nobel de Física junto com o britânico Roger Penrose e o alemão Reinhard Genzel, pelo descobrimento de que a formação de buracos negros é uma previsão robusta da Teoria Geral da Relatividade, e pelo descobrimento de um objeto compacto supermassivo no centro de nossa galáxia.

Anne L’Huillier - 2023

Anne L’Huillier Nobel de Física em 2023. Na foto, em um ato anterior na Academia sueca, a qual pertence.

A quinta mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Física foi a francesa L’Huillier, juntamente com o francês Pierre Agostini e o húngaro Ferenc Krausz, por seus métodos experimentais que geram pulsos de luz de attosegundos.