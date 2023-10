Estudo revela senhas mais utilizadas por brasileiros e alerta: ‘leva 1 segundo para ser hackeada’

Um dos principais gerenciadores de senhas divulgou recentemente quais as senhas preferidas dos brasileiros e como elas colocam em risco a segurança dos dados. Por meio de um levantamento detalhado, a NordPass afirmou: algumas senhas levam apenas 1 segundo para serem desvendadas e hackeadas por golpistas.

O estudo em questão revela as 200 senhas mais utilizadas em mais de 30 países, entre eles o Brasil, fazendo com que seja possível identificar quais são as senhas mais utilizadas e menos seguras. Também foram avaliados dados a Austrália, Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Espanha e Japão.

Com isso, tendo como base os dados obtidos, foi identificado que termos relacionados com ‘futebol’ estão entre as senhas mais utilizadas e com maior probabilidade de serem descobertas por pessoas mal-intencionadas.

Além de nomes de times, estádios e jogadores de futebol, sequências numéricas simples e nomes de personagens também estão entre os termos mais utilizados na hora de um usuário escolher suas senhas.

Quais as senhas mais utilizadas?

Entre os termos e senhas mais utilizados pelos brasileiros conforme o estudo citado, encontram-se sequências numéricas simples, como 123456 e derivadas, que levam em média 1 segundo ou menos para serem desvendadas pelos hackers. Este tipo de senha ocupa a maioria da tabela, sendo seguida de perto por nomes próprios.

Nomes como Gabriel, Felipe, Vitoria, Junior, Rafael e Gustavo estão entre as 50 senhas mais utilizadas pelos brasileiros segundo as informações do NordPass, sendo que elas também podem ser facilmente desvendadas.

Em seguida, termos relacionados ao futebol também fazem sucesso, com ‘Flamengo’ ocupando a 17ª posição entre as senhas preferidas. Nomes de clubes e torcidas também aparecem na lista, como tricolor, Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Cruzeiro.

Além disso, algumas palavras relacionadas a órgãos genitais também estão inclusas na lista, mas assim como as demais são consideradas “senhas fracas” e facilmente detectadas por golpistas.

Leia também: A substituição chegou: cerca de 30 funcionários de um call center foram demitidos após serem substituídos pelo ChatGPT