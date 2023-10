Estados Unidos aplicaram pela primeira vez na história uma sanção a uma empresa por lançar lixo espacial

Uma empresa norte-americana foi punida com uma multa de 150 mil dólares pelo governo dos Estados Unidos, por incidentes relacionados a lixo espacial. O que eles fizeram de diferente das centenas de empresas ou agências espaciais que fazem o mesmo? Por que essa corporação está sendo punida e as outras têm anos de impunidade? Um comunicado explica tudo.

A lixeira espacial é um problema real, que as agências espaciais e os governos do mundo querem abordar. Toneladas de detritos de sondas e satélites estão na órbita do nosso planeta.

No entanto, nunca se tinha visto uma empresa ser multada por esta situação. O que a Comissão Federal de Comunicações (FCC, em inglês) argumenta é que a Dish Network (prestadora de serviços de comunicação) foi punida por deixar um satélite em uma órbita muito baixa.

Em concreto, a FCC afirma que a empresa teria violado algo chamado “Lei de Realocação de Satélites” com o seu EchoStar-7. A empresa lançou o satélite em 2002 e, quando ele deixou de funcionar, em maio de 2022, eles perceberam que não havia combustível suficiente para movê-lo cerca de 300 quilômetros acima da área onde estava operando, de acordo com o Hipertextual.

Lixo espacial Lixo espacial

Eles o deixaram a uma altitude de 122 quilômetros de onde estava antes, em uma região onde poderia colidir com outras sondas similares. "Precisamos nos assegurar de que os operadores cumpram suas obrigações", disse o chefe da FCC Compliance Office, Loyaan Egal, referindo-se ao fato de que cada vez mais satélites e o tráfego de máquinas está aumentando na órbita da Terra.

A empresa não pôs objeções, aceitou e pagou a multa. “Deixa muito claro que a FCC tem uma sólida autoridade de execução e a capacidade de fazer cumprir suas regras de descarte espacial, que são de vital importância”, destaca Egal como diretor deste ente regulador.