Encontrar vida extraterrestre é “apenas uma questão de tempo”, segundo este grupo de cientistas

No dia 12 de setembro de 2023 foi vivido um momento histórico quando a NASA divulgou a descoberta de indícios de vida extraterrestre no exoplaneta conhecido como K2-18b.

Desde então, este astro tornou-se objeto de obsessão para a comunidade científica e de investigadores, não por esse lugar em particular, mas pelo fato de se chegar a um ponto histórico em que a conclusão é inevitável:

É apenas questão de tempo antes de comprovar cientificamente a existência de vida fora da nossa Terra. Em outras palavras, estamos a pouco de constatar a existência do que tecnicamente podemos descrever como “vida extraterrestre”.

Este termo geralmente é associado com alienígenas, discos voadores e seres de sociedades muito mais avançadas que a nossa. Mas, de fato, a comunidade científica busca encontrar algum lugar com características especiais na sua atmosfera, semelhantes à da Terra.

No final das contas, esta ordem de composição química para dar origem a entidades biológicas é o que conhecemos e o que concebemos como “vida”. Mas há muitos debates ainda em andamento.

A vida extraterrestre depois de K2-18b

A BBC acabou de publicar um extenso e muito interessante artigo onde faz um recorrido e reflexão sobre o tema de comprovação da existência de vida extraterrestre após os achados com K2-18b.

O Telescópio Espacial James Webb (JWST) tem sido um elemento-chave nesta onda de descobertas, mas o que foi vivido com o exoplaneta seria apenas o começo.

Dado que existem numerosas missões e projetos em andamento que estão se dirigindo exatamente para o inevitável momento em que se provaria a existência de vida em outro planeta ou astro.

Exoplaneta Espaço

Vivemos em um Universo infinito, com infinitas estrelas e planetas. E, para muitos de nós, tem sido óbvio que não podemos ser a única vida inteligente que existe.

Agora temos a tecnologia e a capacidade para responder à pergunta se estamos sozinhos no cosmos.

É o que garante a professora Catherine Heymans, astrofísica do Real Observatório de Edimburgo, no artigo.

Uma postura que concorda com a visão do Professor Nikku Madhusudhan, do Instituto de Astronomia da Universidade de Cambridge.

Quem garante, em torno aos achados de K2-18b, que se mais indícios de vida forem confirmados ali ou em exoplanetas vizinhos, mudaríamos radicalmente a forma como pensamos sobre a busca por vida.

Tudo é uma questão de tempo.