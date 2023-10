Empresa japonesa desenvolve robô igual ao Gundam e o resultado é impressionante

Uma empresa japonesa desenvolveu uma surpreendente máquina de 4,5 metros e 3,5 toneladas, semelhante ao robô que aparece no anime, Mobile Suit Gundam. É chamado ARCHAX e foi criado pela startup japonesa Tsubame Industry, que o vende por cerca de 3 milhões de dólares.

O site da agência de notícias Reuters informa que o impressionante robô recebe o seu nome de Archaeopteryx, o dinossauro voador pré-histórico.

Os vídeos do robô que já estão disponíveis nas plataformas digitais da empresa são realmente incríveis. Sites da Terra do Sol Nascente dizem que se espera que uma versão funcional seja exibida no Japan Mobility Show 2023 (anteriormente conhecido como o Tokyo Motor Show) no próximo mês de novembro.

Isso não significa que eles começarão a vender imediatamente. Para isso, eles precisam de uma série de permissões que, por enquanto, só estarão disponíveis dentro de um ano.

O que essa versão de Gundam faz?

O ARCHAX é construído sobre um chassi principal de liga de ferro e alumínio. Possui uma carcaça externa composta principalmente de plástico reforçado com fibra (FRP).

Embora a cabine pareça ter uma grande câmera, na realidade, as imagens para o piloto provenham de 26 câmeras diferentes montadas em sua composição, que são exibidas em vários monitores dentro da cabine.

No interior, incorpora um painel de controle preciso que se assemelha ao de máquinas de construção e conta com dois joysticks, pedais e uma tela sensível ao toque. Além disso, o ARCHAX pode ser controlado remotamente.

A mais importante: sua mobilidade. Em modo de pé, o ARCHAX pode se mover a uma velocidade de 2 km/h, enquanto em modo de condução, pode atingir até 10 km/h. Embora não possa voar como nos jogos de vídeo, sua capacidade de se mover e mudar de posição adiciona um toque de autenticidade.

Nos vídeos é possível ver como ele é capaz de inclinar-se até 20 graus no modo de pé e 30 graus no modo de condução para evitar quedas perigosas.

Se estes limites forem ultrapassados, o sistema desliga-se automaticamente para prevenir acidentes graves. Além disso, os braços mecânicos do ARCHAX têm cinco dedos móveis e uma capacidade de carga limitada a 15 quilogramas por razões de segurança.