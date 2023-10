A substituição chegou: cerca de 30 funcionários de um call center foram demitidos após serem substituídos pelo ChatGPT

Cerca de 30 funcionários de um call center na Índia foram demitidos. A decisão foi tomada devido a eles serem substituídos por Inteligência Artificial, especificamente pelo ChatGPT.

O site Enter informa que a empresa Dukaan está localizada na cidade de Bangalore. Seu trabalho é oferecer serviço de atendimento aos comerciantes que precisam incorporar seus negócios ao E-Commerce, por meio de um smartphone. A pessoa liga e o agente ajuda, nada mais do que isso.

Mas de acordo com o que explica o CEO e fundador da empresa, Suumit Shah, de 32 anos, as respostas dos seus trabalhadores aos clientes eram muito vagas e automatizadas. "Frente a problemas difíceis, frequentemente pareciam perplexos" disse o empresário.

Assim, ele se empenhou em otimizar os serviços oferecidos pelo ChatGPT da OpenAI. Treinou a Inteligência Artificial e a testou antes de dispensar seus funcionários.

Foto: Publinews

Shah usou o software para melhorar seu chatbot interno de atendimento ao cliente, Lina, treinando-o amplamente sobre o conteúdo do centro de ajuda da sua empresa. Em dezembro de 2022, deixou que o bot com tecnologia ChatGPT enviasse quase todas as mensagens e descobriu que seus clientes estavam muito satisfeitos, disse a empresa em um comunicado.

Então, sem pensar muito, ele tomou a decisão de ficar com o chatbot, em vez dos seus funcionários. "Para mim foi óbvio substituir toda a equipe por um bot, que é 100 vezes mais inteligente, instantâneo e me custou uma centésima parte do que costumava pagar à equipe de suporte", disse o CEO da empresa.

O serviço da empresa aumentou sua capacidade de resposta ao atendimento aos clientes, o que se traduz em melhores receitas e menos despesas.