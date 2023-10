11 preciosas regras que Bill Gates ensina a seus filhos para enfrentar a vida real

Bill Gates é uma autoridade quando falamos de métodos para ter sucesso na vida. O magnata e filantropo americano é responsável pela formação e crescimento de uma das maiores empresas do mundo da tecnologia, Microsoft.

Já foi conhecido por estar no topo da lista das pessoas mais ricas do planeta inteiro, com uma fortuna que tem uma imensa quantidade de zeros, que poucos podem imaginar. E, embora já não lidere esse ranking, porque a verdade é que ele está descansando, ele ainda está no top 10.

No entanto, o próprio Bill Gates sabe que a vida não é toda cor-de-rosa, mesmo para seus filhos, que têm um pai sem problemas de lucratividade. Por isso, o próprio magnata tem essas 11 regras de vida que ensina à sua dinastia e a quem quiser ler sua visão de vida.

Estas não são regras para se tornar bem-sucedido ou milionário. As regras têm a ver mais com viver feliz e sem se preocupar demais com uma situação adversa.