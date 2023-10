Você quer falar com LuzIA? Este é o número da Inteligência Artificial no WhatsApp e Telegram

A Inteligência Artificial é protagonista da grande revolução tecnológica dos últimos tempos. Não se limita apenas ao campo do conhecimento ou do trabalho, mas também se aplica ao campo das relações sociais. Um exemplo disso é LuzIA, presente no WhatsApp e Telegram.

Esta assistente virtual foi criada pelo espanhol Álvaro Martínez Higes. É um chatbot, como o ChatGPT ou o Bard, mas interagindo diretamente na rede Meta.

Com a interface simples do WhatsApp ou Telegram, você pode escrever para ela e receber resposta, mas também pode transcrever mensagens de voz.

O chatbot está treinado nos Grandes Modelos de Linguagem (GML, suas siglas em inglês), usando as APIs de OpenAI de ChatGPT para a interação.

Além disso, usa o Whisper para transcrição de áudios.

"Baseia-se em três princípios fundamentais", apontam os criadores sobre LuzIA: "empoderamento através da multifuncionalidade, universalidade com acesso gratuito e sem necessidade de registro e segurança e privacidade".

Isso significa que ela foi projetada para melhorar a vida dos usuários, fornecendo informações relevantes, sugestões e soluções através da conversa no idioma local", acrescentam.

Veja como você pode escrever para a Inteligência Artificial LuzIA

somos luzia y yo contra el mundo pic.twitter.com/wiFiIVgGE2 — 𝓂𝒾𝒸𝒶𝒶❤️‍🔥 (@__martinamadrid) September 25, 2023

Como entrar em contato com o LuzIA? É muito simples. A primeira opção é acessar o site oficial, chegando diretamente ao contato do chatbot.

A segunda opção, para ter diretamente no WhatsApp ou Telegram, é registrar números diferentes de acordo com os países.

Por exemplo, no México é +52 1 55 5496 2654.

Em Espanha, é +34 613 2881 16.

Desde quase qualquer lugar do mundo, você pode escrever para estes (Venezuela ainda não tem o serviço disponível para WhatsApp, mas sim para Telegram).

Existe algo que você deve saber se testar o Inteligência Artificial LuzIA. De acordo com sua política de privacidade, o chatbot recolhe informações sobre as páginas web ou arquivos aos quais você acessa, além da versão do navegador e dos dados que você insere em cada conversa com o bot.