Torque de poeira: O que é, como e por que influencia a formação dos planetas?

A formação de planetas é um processo complexo que envolve inúmeros fatores, e um dos aspectos menos compreendidos é o papel do “torque de poeira”.

O professor Pablo Benítez, doutor em astronomia e acadêmico da Universidade Adolfo Ibáñez, juntamente com investigadores de vários institutos e universidades, realizou um estudo que lança luz sobre como o pó presente nos discos protoplanetários pode influenciar a migração dos planetas e, consequentemente, na sua formação.

De acordo com o relatório publicado no site do Diário de Osorno, os discos protoplanetários são regiões de gás e poeira que rodeiam estrelas jovens e são os locais onde os planetas começam a nascer.

Embora o impacto do gás tenha sido investigado anteriormente na migração dos planetas, este estudo foca-se em como os sólidos, ou seja, o pó, pode influenciar este processo.

Como entender melhor o torque de poeira

Para melhor entender o torque de poeira, os pesquisadores usaram medições sistemáticas dos torques exercidos pela poeira sobre um planeta em formação imerso em um disco de gás e poeira. Isso foi baseado em pesquisas anteriores que usaram equações de hidrodinâmica para quantificar a influência da poeira.

"As interações gravitacionais entre o disco de gás e poeira e o planeta geram uma força sobre o planeta. A força resultante gerada pode impulsionar este embrião planetário para migrar para o exterior", explica Benítez.

Via Láctea NASA

O estudo focou-se na migração tipo I, que afeta planetas pequenos à medida que interagem com o material do disco protoplanetário que os rodeia. Os resultados revelaram que o torque de poeira pode gerar uma força positiva em planetas com massas inferiores a 10 vezes a massa da Terra, o que significa que esses planetas podem se mover para o exterior ou parar sua migração para a estrela em vez de se aproximar mais dela.

Este achado tem implicações importantes para a formação de planetas gigantes, pois os planetas pequenos que são influenciados pelo torque de poeira podem ser os precursores de planetas muito maiores, como Júpiter ou Saturno em nosso próprio Sistema Solar.