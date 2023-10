Telescópio James Webb captou imagens de dezenas de planetas binários do tamanho de Júpiter na Nebulosa de Orion

O Telescópio Espacial James Webb (JWST) deixou o mundo científico maravilhado ao detectar uma série de planetas do tamanho de Júpiter que flutuam livremente no espaço, aparentemente em pares, sem estarem vinculados a nenhuma estrela. Esta intrigante descoberta ocorreu durante um estudo recente da Nebulosa de Orion, também conhecida como M42, uma vasta região de formação estelar situada a impressionantes 1.400 anos-luz de distância.

Neste estudo, citado no El Mundo, o JWST conseguiu identificar cerca de 20 destes pares planetários, que foram batizados como “Objetos Binários de Massa de Júpiter” ou JuMBO, por suas siglas em inglês. A pesquisa sobre este fenômeno fascinante foi documentada em um artigo que será publicado na prestigiosa revista científica Nature.

Os astrônomos propuseram várias teorias para explicar a existência destes JUMBOS. Uma possibilidade é que estes objetos se formaram em regiões da nebulosa onde a densidade de material não foi suficiente para dar origem à formação de estrelas completas.

Outra teoria sugere que estes planetas poderiam ter se originado ao redor de estrelas, mas então foram expulsos para o espaço interestelar devido a interações e forças desconhecidas.

A teoria da expulsão, a mais plausível

Mark McCaughrean, assessor científico principal da Agência Espacial Europeia (ESA) e líder desta investigação, comentou que a teoria da expulsão é a mais plausível neste momento, uma vez que a física dos gases sugere que a formação de objetos do tamanho de Júpiter de forma isolada é pouco provável. No entanto, a questão de como esses pares de planetas foram expulsos juntos ainda desafia os teóricos.

Nebulosa Orión

O JWST, com sua impressionante resolução e sensibilidade infravermelha, ampliou significativamente nossos conhecimentos sobre a Nebulosa de Orion, complementando dados previamente coletados por telescópios mais antigos, incluindo o Telescópio Espacial Hubble.

A Nebulosa de Orion, um espetáculo celestial visível a olho nu, abriga milhares de estrelas jovens em processo de formação, com massas que variam de 40 até menos de uma décima parte da massa do nosso Sol. Muitas destas estrelas estão cercadas por densos discos de gás e poeira que podem estar dando origem à formação de planetas.

No entanto, a intensa radiação ultravioleta e os ventos estelares das estrelas mais massivas da região, particularmente as do chamado Trapézio, estão tendo um impacto significativo nesses discos, em alguns casos, destruindo-os.