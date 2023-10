Telegram: siga estes passos para conversar com a IA do Google Bard no aplicativo

No mundo da Inteligência Artificial (IA) e dos chatbots, o Google Bard se tornou uma opção atraente. Embora seja possível acessar chatbots famosos como o ChatGPT, o Bard ou o Bing através de navegadores web, uma das formas mais simples de interagir com estes modelos de linguagem baseados na IA é integrá-los aos seus aplicativos de chat favoritos, como o WhatsApp ou o Telegram.

Como explica Xataka, um desenvolvedor criou um bot chamado "Bard AI" que permite que você converse com esta Inteligência Artificial diretamente na aplicação Telegram, sem a necessidade de instalar nada adicional.

Passo a passo para conversar com o Bard no Telegram

Abra o Telegram no seu dispositivo, seja iOS ou Android.

Acesse o link fornecido para o AI Bard. Ele será aberto automaticamente na sua aplicação do Telegram.

Ao entrar, você pode ser solicitado a se juntar a um canal de atualizações para iniciar as conversas. Siga as instruções para se juntar ao canal, se for necessário.

Uma vez que você seguir estes passos, o Google Bard estará disponível como mais uma conversa na sua lista de bate-papos abertos.

Pronto! Agora você pode inserir suas perguntas ou solicitações no bate-papo com o Google Bard. Não se preocupe se os textos iniciais aparecerem em inglês, pois você pode escrever em espanhol e receberá respostas no mesmo idioma.

Google Bard no Telegram (Xataka)

Se você não tiver certeza de por onde começar ou o que o Google Bard pode fazer, você pode começar tocando no botão azul "Menu" na parte inferior esquerda da conversa com a AI Bard. A partir daqui, você pode explorar as diferentes opções disponíveis, como verificar o status do servidor, reiniciar o bate-papo e o servidor ou ver o status dos servidores, entre outras funções.

Se você planeja usar o Google Bard no Telegram com frequência, você pode adicionar este bate-papo à tela inicial do seu dispositivo, seguindo instruções semelhantes às que você usaria para criar um atalho. Isso permitirá que você acesse as conversas com o AI Bard de forma mais rápida e conveniente.