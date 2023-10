Novo teste de direção do Tesla Semi de Elon Musk quebrou o recorde em quilômetros percorridos e peso transportado

O transporte de carga pesada vai mudar completamente uma vez que a mais recente versão do Tesla Semi da Tesla Motors, liderada por Elon Musk, seja instalada. O impressionante caminhão elétrico quebrou um novo recorde de trajeto autônomo, tempo e peso transportado, em seu mais recente teste de direção.

De acordo com o que informa Xataka, o Tesla Semi viajou 1.700 quilômetros em 24 horas; tempo mais do que suficiente para competir com os caminhões que funcionam com motores de combustão.

Esse percurso não foi feito com uma única carga. Com as novas mudanças feitas nos laboratórios da empresa de Elon Musk, agora o Tesla Semi pode percorrer 800 quilômetros antes de recarregar. Tudo isso enquanto carrega 37.000 quilogramas, o que equivale a 37 toneladas.

O site mencionado indica que um relatório do Conselho Norte-Americano para a Eficiência do Transporte de Carga (NACFE) especifica que são 1.735 quilômetros percorridos pelo caminhão em um período de 24 horas e cerca de 2.500 em dois dias.

Semi de Tesla

Elon Musk desafia Bill Gates

“Provavelmente, as baterias nunca serão uma solução para aplicações como caminhões, navios de carga e aviões de passageiros”, disse Bill Gates sobre a iniciativa de Elon Musk. Agora, o magnata sul-africano desafia diretamente essas palavras do cofundador da Microsoft.

A Tesla Semi foi testada pelo organismo mencionado, juntamente com outros 21 caminhões do mesmo estilo. Eles fizeram viagens para a Pepsi, que já possui uma frota adquirida pela empresa desde abril de 2023.

Vantagens dos veículos de carga pesada