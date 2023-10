NASA diz que, nestes planetas, chove pedras preciosas como rubis, safiras e diamantes

Para o dia 12 de Outubro, a SpaceX e a NASA enviarão uma sonda para o asteroide Psyche 16. A missão: avaliar os possíveis metais preciosos que a rocha possa ter. Mas, você sabe que também existem planetas onde chovem pedras preciosas, como rubis, safiras e diamantes?

Vários cientistas analisaram as precipitações nos planetas do Sistema Solar, determinando que, devido à atmosfera e outros fatores, caem sobre eles pedras preciosas.

Dois dos exemplos mais conhecidos são Urano e Netuno. Ambos os planetas têm condições para que chova diamantes.

Chuva de diamantes sobre os planetas Urano e Netuno

Em 2022, a astrofísica Naomi Rowe-Gurney falou sobre o assunto no Gravity Assist, o podcast da NASA. Rowe-Gurney especializa-se em Urano e Neptuno.

“A astrofísica explica que o carbono presente no metano pode ocorrer sozinho e também ser desgastado pelas imensas pressões que existem nas profundezas da atmosfera, muito mais profundas do que aquelas que observamos.”

O metano é fundamental na atmosfera de Urano e Netuno. De fato, é por isso que eles têm uma cor azul, devido aos altos níveis desse gás.

Netuno e Urano UNIVERSIDADE DE OXFORD (UNIVERSIDAD DE OXFORD/Europa Press)

"E dentro do planeta", continua Rowe Gurney, "quando está muito quente e com muita densidade, esses diamantes são formados e acumulados, e então ficam ainda mais pesados. E isso significa que, de certa forma, eles chovem na atmosfera".

Assim, as pedras preciosas que caem sobre Urano e Netuno seriam formadas. Agora vem a pergunta: É possível enviar alguma missão à superfície de ambos os planetas?

A resposta é "não".

Mas não é a chuva que vemos aqui, pois essas pressões são extremas e você nunca poderá chegar lá como um ser humano. Então, mesmo se esses diamantes existissem, nunca poderíamos ir buscá-los... infelizmente.

O exoplaneta onde chove rubis e safiras

DENIS BAJRAM/UNIVERSITY OF GENEVA (DENIS BAJRAM/UNIVERSITY OF GENEV/Europa Press)

Existe um exoplaneta que possui condições essenciais para o nascimento de rubis e safiras. Seu nome é HAT-P-7b, e está localizado a mais de 1.100 anos-luz da Terra.

A atmosfera de HAT-P-7b é composta por óxido de alumínio (corindo), e a temperatura pode chegar aos 2.000°C. De acordo com o astrofísico David Armstrong, as pedras preciosas caem graças aos intensos ventos do exoplaneta.

Como em Urano e Netuno, embora seja difícil chegar à órbita de HAT-P-7b, é totalmente impossível chegar à superfície, pelo menos com a tecnologia atual.