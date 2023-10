Maye Musk publicou uma foto com seu filho Elon e os usuários preveem que é assim que o pós-apocalipse será visto

Elon Musk Com Maye Musk, sua mãe

Uma foto do Instagram comum e corriqueira, de uma mãe com seu filho, nunca havia gerado tantas teorias conspiratórias. Mas quando você vê que na foto familiar estão Elon Musk e sua mãe Maye, você começa a entender por onde vai a situação.

Embora a foto seja realmente muito simples, não tem nada de extravagante ou diferente, além do estilo da artista que fez a captura: Annie Leibovitz, reconhecida como a fotógrafa das estrelas, de acordo com a La Razón. É uma imagem simples de Elon Musk com sua mãe, Maye.

“Eu estava muito emocionada por fazer esta sessão com o Elon, meu incrível filho, pela lendária @annieleibovitz”, escreveu Maye Musk no rodapé da foto.

Nesta ocasião, a culpa é dos usuários que enlouqueceram quando começaram a notar os detalhes da foto. Eles inundaram a conta do Instagram de Maye Musk, onde a imagem foi publicada, com comentários.

A foto artística é composta pelos protagonistas mencionados dentro de um apartamento em um alto edifício da cidade de Nova Iorque. A imagem tem uma tonalidade fria que representa a seriedade e ao mesmo tempo um ambiente acolhedor para Mayer, mas não tanto para Elon.

São os elementos dentro do apartamento, onde não apareciam luxos ou imóveis de última geração, que fizeram os usuários da rede social Meta pensarem que assim seria o futuro pós-apocalipse.

A sobriedade de Elon Musk, dizem os internautas do Instagram, é como uma espécie de triunfo sobre a sociedade na era que se segue à Terra após um dos piores cenários.

Todas são teorias loucas, mas o que realmente aconteceu foi que Elon Musk, pelo menos neste post, dominou uma rede social de Meta, sem mesmo ter uma conta, pois a quantidade de reações que o post gerou elevou os números do Instagram.