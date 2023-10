Inteligência Artificial: GPT-4 supera médicos em testes nos Estados Unidos

Chegou o dia em que a Inteligência Artificial superou os médicos. Claro, temos que explicar: faz isso em provas das chamadas “competências básicas”. Mas os resultados não deixam de ser animadores para os entusiastas da tecnologia.

Um grupo de pesquisadores avaliou o desempenho do ChatGPT e GPT-4, da empresa OpenAI, para o Exame de Licença Médica dos Estados Unidos (USMLE, suas siglas em inglês). No caso do GPT-4, venceu os humanos por ampla margem, embora o ChatGPT não tenha conseguido.

Entre as “competências básicas” medidas estão a agudeza cognitiva, o conhecimento médico, a capacidade de navegar em cenários complexos, a segurança do paciente e os julgamentos profissionais, éticos e legais.

O estudo foi realizado por Dana Brin, Vera Sorin e colegas, e foi publicado na revista Nature com o título Comparação do desempenho do ChatGPT e GPT-4 nas avaliações de habilidades sociais do USMLE.

Assim foi o estudo comparativo entre a Inteligência Artificial e médicos nos Estados Unidos

Os pesquisadores selecionaram 80 perguntas de “competências básicas” tanto do Exame de Licença Médica dos Estados Unidos quanto do banco de perguntas para estudantes e profissionais médicos AMBOSS.

Os modelos de Inteligência Artificial da OpenAI foram submetidos ao exame, comparando-se então com os resultados dos candidatos à prova. Após a primeira resposta, cada Inteligência Artificial teve a possibilidade de responder novamente à pergunta "Você está certa?" para testar a estabilidade e coerência de cada modelo.

Em pouco tempo a Inteligência Artificial poderá nos substituir (Captura de Pantalla)

Os resultados indicaram que a precisão geral do ChatGPT foi de 62,5%, mas a do GPT-4 foi de 90%. Quais foram os dos humanos? A taxa média ficou em 78%.

"Comparativamente", apontam os pesquisadores, "ChatGPT teve um desempenho inferior ao dos humanos, mas GPT-4 mostrou um desempenho superior".

“GPT-4 é mais capaz de abordar eficazmente questões que exigem profissionalismo, julgamento ético e empatia, afirmam Brin, Sorin e seus colegas. Passo a passo, a Inteligência Artificial continua a se aperfeiçoar.