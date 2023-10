Estudo revela que aproximadamente a metade dos diretores executivos acreditam que uma Inteligência Artificial pode fazer seus trabalhos

A Inteligência Artificial pode substituir qualquer CEO de uma empresa. Existem já exemplos como o de Mika, um robô com mecanismos de aprendizado automático que lidera o destino comercial de uma empresa de bebidas alcoólicas, como diretora executiva.

A afirmação com que começa esta resenha foi aprovada por aproximadamente a metade dos diretores executivos consultados em uma pesquisa realizada pelo site de aprendizagem online edX e pela empresa de pesquisa Workplace Intelligence, segundo a resenha do Infobae.

Eles fizeram uma pesquisa para conhecer a opinião dos CEOs de várias empresas sobre Inteligência Artificial. Quase metade disse que uma Inteligência Artificial é capaz de realizar tarefas automatizadas nas rotinas diárias.

Além disso, eles sustentam que também podem melhorar as mais complexas, como o impulso de um fluxo de receita sustentável, seleção de novos funcionários e geração de novos produtos.

Trabalho de um robô Inteligência Artificial poderá tornar obsoletos 80% dos trabalhos no mundo

Os mais beneficiados com a chegada da Inteligência Artificial seriam os empreendimentos pequenos ou empresas em crescimento. "Equipes pequenas podem começar a parecer muito maiores, desde que estejam atualizadas no uso de ferramentas e tecnologias de IA", disse Anant Agarwal, fundador e ex-diretor executivo do edX, de acordo com o mesmo site mencionado.

A maior parte que pensa que uma IA pode substituí-los em suas tarefas diárias não teme perder o emprego. Assim como acontece com Mika, eles sabem que podem perder o papel de liderança para uma IA, mas compreendem que os níveis de produtividade, sujeitos a matemática pura, vão aumentar e eles estarão acompanhando cada passo da tecnologia.