Empresas poderão usar Inteligência Artificial para selecionar os currículos para seus cargos de trabalho

Na era digital, a Inteligência Artificial (IA) está desempenhando um papel protagonista no processo de seleção de pessoal. Você consegue imaginar uma IA responsável por decidir se o seu currículo é adequado para um cargo? Embora promissor, isso também traz potenciais riscos.

De acordo com a consultora Deloitte (via Forbes), 64% das empresas que implementaram essa tecnologia melhoraram a qualidade de suas contratações e 59% reduziram o tempo necessário para preencher uma vaga.

A IA está se tornando um aliado crucial na avaliação de currículos e perfis de candidatos, pois pode analisar milhares de currículos em questão de minutos, aumentando a eficiência do processo de filtragem em um incrível 70%, de acordo com um relatório do Glassdoor.

Administração de perfis

Outra área em que a IA está ganhando terreno é na gestão inteligente e automatizada da carteira de candidatos. Esta tecnologia permite gerenciar todos os perfis que alguma vez pareceram valiosos para a empresa, armazenando-os para oportunidades futuras.

Atualmente, existem ferramentas no mercado projetadas para esses fins, como o Human Pandora da VenturesSoft, uma plataforma que usa algoritmos de IA e Big Data para analisar, filtrar e perfilar uma grande quantidade de currículos. Esta plataforma é baseada na identificação de palavras-chave, atribuindo pontos às palavras-chave relevantes e subtraindo pontos das irrelevantes. Também usa deep learning para melhorar a afinidade dos perfis.

Inteligência artificial Getty (Yuichiro Chino/Getty Images)

Estas ferramentas de IA não apenas aumentam a eficiência e velocidade na seleção de currículos, mas também reduzem o viés inconsciente na seleção ao se concentrarem exclusivamente em critérios objetivos e relevantes para o trabalho, evitando fatores pessoais como gênero, raça ou idade.

No entanto, existem riscos associados a esta prática. Algoritmos mal treinados ou baseados em dados enviesados podem perpetuar preconceitos existentes no processo de seleção. Além disso, a IA pode não ser capaz de compreender completamente o contexto da experiência de um candidato ou suas habilidades além do que é apresentado no currículo.