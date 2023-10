Arqueólogos descobriram um refrigerador para vinho com 2 mil anos de idade usado pelos romanos

Uma interessante pesquisa arqueológica veio detalhar como um grupo de antigos romanos, em plena era de conquista em um território inóspito, acabou construindo um refrigerador para vinho com 2 mil anos de antiguidade.

Os conhecimentos em engenharia e o uso astuto da tecnologia disponível há dois milênios vem servir como impressionante testemunho da astúcia daquele antigo império que tinha muito claras suas prioridades.

Há alguns anos, constatamos como os mesmos romanos que foram os primeiros a desenhar membros masculinos nas paredes, terminaram por enraizar alguns costumes peculiares sob a superstição de atrair a boa sorte.

No contexto em que os meninos estavam, é possível dimensionar como eles chegaram a esta conclusão e ideias. Mas em outros aspectos eles eram simplesmente brilhantes. Como é o caso que compartilhamos com eles hoje.

Como construir uma relativa câmara de refrigeração com os recursos disponíveis naquele momento é francamente admirável por uma ampla variedade de motivos.

Como os romanos construíram um enorme refrigerador para vinhos há dois milênios

Um relatório do site ArkeoNews detalha como os soldados romanos, que ocupavam o que hoje é o território que compreende o norte da Bulgária, tiveram que lidar com todos os tipos de conflitos armados e problemas na região há mais de 2.000 anos.

Mas mesmo assim, apesar de tudo, conseguiram manter seu álcool a uma temperatura ideal para se embriagar. Uma vez que um grupo de arqueólogos acabou descobrindo uma estrutura construída de cerâmica que aparentemente teria sido usada para armazenar vinho e alimentos perecíveis.

O sítio arqueológico de Novae foi o cenário para este achado onde já havia sido descoberto antes, no ano 2022, outra câmara de refrigeração com as mesmas características. Embora por muito tempo não se tivesse claro para que servia.

Imagem: NatGEO | Os romanos enfrentaram muitos desafios ao conquistar a Bulgária. Mas, seu vinho estava gelado graças a este refrigerador

Em ambos os casos, trata-se de um recipiente erguido com placas de cerâmica abaixo do chão de um quartel militar. Por isso, os cientistas estimam que esse espaço poderia ter sido usado para armazenar alimentos, álcool e alguns produtos perecíveis.

No entanto, no caso da construção mais recentemente encontrada, também foi descoberto um tipo de tubo de chumbo ligado a um sistema de aquedutos, o que apoia a teoria de que este espaço procurava ainda mais refrigerar os artigos.

A área foi escavada por arqueólogos ao longo da última década. Mas os avanços nos últimos dois anos foram dos mais significativos.