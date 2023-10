Viagens a Marte poderiam ser completadas em menos de um mês graças a esta nave espacial impulsionada pelo Sol

Chegar a Marte poderia ser muito mais rápido com um novo método desenvolvido por um time de cientistas da Alemanha. Especialistas em astronomia e astrofísica criaram uma sonda, digitalmente, que é impulsionada pelo espaço por meio de velas solares e é capaz de viajar ao planeta vermelho em apenas 26 dias.

Para ter uma ideia, a missão mais recente da NASA em terras marcianas, o Perseverance, levou 202 dias para chegar à superfície de nosso vizinho planetário. Este novo método faz isso em menos de um mês. Como funciona?

De acordo com o que afirma um relatório publicado na Acta Astronáutica em Setembro de 2023, esta sonda espacial de velas solares de aerografite foi desenvolvida por uma equipe de pesquisadores do Instituto de Física da Universidade de Hamburgo, na Alemanha.

Por enquanto, apenas existe o modelo computacional com o qual eles alcançaram o marco. Mas é questão de levar a teoria à prática, com o que se alcançariam tempos inéditos nos viagens pelo Sistema Solar.

Não é a primeira vez que se pensa em uma Vela solar para viajar no espaço. Mas, é sim a primeira vez que o fazem pensando em chegar tão rápido a Marte (Nasa)

O aerografite é um material leve e resistente que pode ser fabricado com um alto teor de ar. Os investigadores descobriram que uma sonda espacial de aerografite de 100 metros de largura poderia atingir uma velocidade de 100 quilômetros por segundo. Com essa velocidade, a sonda poderia chegar a Marte em apenas 26 dias.

Embora signifique um notável avanço na velocidade de viagens interplanetárias, os especialistas também apontam que há desafios técnicos que precisam ser abordados antes que velas solares possam ser usadas para viagens a Marte.

Um dos desafios é o desdobramento de uma grande vela solar no meio do espaço. A nave, primeiro, teria que ir para a órbita com um foguete e depois desdobrar suas asas no espaço. Outro desafio é a proteção da sonda espacial dos efeitos da radiação solar.