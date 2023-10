SpaceX embarca em uma viagem para um asteroide que contém pedras preciosas avaliadas em 10 trilhões de dólares

Os astrônomos do MIT e de outros lugares têm mapeado a composição do asteroide Psyche, revelando uma superfície de metal, areia e rocha NASA (NASA/Europa Press)

A SpaceX e a NASA estão prontas para iniciar uma das missões mais ambiciosas das agências espaciais na história da exploração do cosmos no dia 12 de outubro. Na quinta-feira, será lançada a sonda Psyche, que irá realizar mineração espacial no asteroide Psyche 16.

A sonda espacial alcançará o espaço graças ao foguete Falcon Heavy da SpaceX. As duas agências espaciais gastaram cerca de 117 milhões de dólares neste projeto, mas é provável que isso seja quase simbólico, já que eles podem encontrar um verdadeiro tesouro.

O estranho asteroide, que necessita obrigatoriamente de uma visita para saber exatamente seus componentes, se localiza entre as órbitas dos planetas Marte e Júpiter. Ele está exatamente no cinturão de asteroides.

O brilho dele é tão forte que o Telescópio Espacial Hubble, capaz de olhar para outras galáxias, não consegue detalhar exatamente todos os seus minerais. No entanto, como há algumas estimativas, os cientistas conhecem algumas especificações sobre seus elementos.

Portanto, realizam a missão para a rocha para investigar, talvez minerar dentro de sua superfície e, posteriormente, voltar com algumas amostras. A viagem deve levar cerca de seis anos para a ida e a volta.

NASA/JPL-Caltech/ASU

Não há necessidade de pensar mal da NASA ou SpaceX. Este não é um viagem puramente comercial para procurar metais preciosos.

O principal objetivo é científico. A formação dos seus metais, que detalharemos mais tarde, de acordo com as estimativas iniciais, forneceria informações sobre a formação de planetas.

De acordo com o que a BBC Mundo reporta, a NASA explica que o alto teor de metais sugere que esta rocha é o núcleo de um planeta que não conseguiu se formar. Assim, estudar este asteroide iria esclarecer muitas dúvidas sobre o nascimento dos mundos.

Psyche 16: uma mina de metais preciosos

Mas, apesar de suas implicações científicas, a NASA fica atraída pela quantidade de metais que o asteroide pode ter em sua composição. De acordo com o que relata o próprio meio citado eles o chamam de asteroide "dourado", devido à elevada quantidade de ouro que ele tem.

"Já vimos outros meteoritos que são predominantemente metálicos, mas o que torna o Psyche único é que ele pode ser totalmente feito de ferro e níquel", adianta Tracy Becker, cientista planetária do Southwest Research Institute no Texas, Estados Unidos.

Mas além destes dois metais, a rocha poderia estar cheia de ouro e platina. Desta forma, se as estimativas anteriores sobre o asteroide forem verdadeiras, seus metais teriam um valor que ultrapassa os 10 trilhões de dólares.