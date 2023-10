Sam Altman, CEO da OpenAI, pensa de forma diferente da maioria: “A IA pode nos ajudar a ter mais e melhores empregos”

A Inteligência Artificial vai substituir os humanos em muitos trabalhos a nível mundial. Essa é uma verdade tão grande quanto o oceano ou o céu que vemos todos os dias. No entanto, para o CEO da Open AI, Sam Altman, criador do ChatGPT, isso não é motivo para preocupação.

O pai da criatura pensa que, embora realmente haverá muitos substitutos de máquinas por pessoas, a inteligência artificial também será geradora de novos postos de trabalho em todas as indústrias.

Sam Altman recomenda, independentemente da sua idade, não se fechar para aprender coisas novas. Ele diz que haverá novas atividades à espera de pessoas que queiram empreender e crescer tanto profissionalmente quanto economicamente.

Em uma entrevista ao Financial Times, Altman disse que a IA "criará novas oportunidades que nem sequer podemos imaginar".

O CEO da Open AI aponta que a IA já está criando novos empregos em áreas como ciência de dados, engenharia de software e desenvolvimento de IA. Estes empregos requerem habilidades e conhecimentos que não estavam disponíveis há alguns anos.

Altman também acredita que a Inteligência Artificial fará com que os trabalhos existentes sejam mais produtivos e eficientes. Isso libertará os trabalhadores para se concentrarem em tarefas mais criativas e estratégicas.

O especialista em tecnologia indica que os trabalhos repetitivos ou que podem ser automatizados são os mais vulneráveis à Inteligência Artificial.

Ao mesmo tempo, acredita-se que é importante que os governos e as empresas se preparem para as mudanças que os mecanismos de aprendizagem automática trarão ao mercado de trabalho. Os governos devem investir em educação e formação para preparar os trabalhadores para os novos empregos que a Inteligência Artificial criará. As empresas devem ajudar os trabalhadores afetados pela tecnologia a encontrar novos empregos.

Novos empregos gerados pela Inteligência Artificial