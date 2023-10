NASA: Rover Perseverance captura um misterioso redemoinho de poeira em Marte

O rover Perseverance da NASA tirou esta selfie focando um dos 10 tubos de amostras armazenados no depósito em uma área chamada “Three Forks”. Crédito: NASA/JPL-Caltech/MSSS

A missão do rover Perseverance da NASA em Marte continua revelando surpresas e mistérios no Planeta Vermelho. Recentemente, em 30 de agosto, o Perseverance capturou uma impressionante imagem da parte inferior de um redemoinho de poeira em movimento, ao longo da borda ocidental do cratera Jezero de Marte.

Como explica o 20 Bits, os turbilhões de poeira em Marte são fenômenos fascinantes que se formam quando células ascendentes de ar quente se misturam com colunas descendentes de ar mais frio. Estes remoinhos não só são uma maravilha da natureza marciana, mas também desempenham um papel crucial no transporte e distribuição da poeira no planeta.

O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA indicou que esses redemoinhos de poeira são um mecanismo chave para mover e dispersar a poeira em Marte. Além disso, os cientistas estudam esses fenômenos para obter uma compreensão mais profunda da atmosfera marciana e melhorar os modelos meteorológicos usados no planeta vermelho.

Estava em “Thorofare Ridge”

Através da análise de dados de imagens, os cientistas conseguiram determinar que o turbilhão de poeira na imagem estava a uma distância de quatro quilômetros, em uma localização chamada "Thorofare Ridge" e se movia de leste a oeste a uma velocidade de aproximadamente 19 quilômetros por hora.

Turbilhão em Marte

Embora só se possam ver os 118 metros inferiores do redemoinho na imagem, os cientistas conseguiram estimar sua altura total, calculando que poderia ter cerca de dois quilômetros de altura, na sua maioria na forma de uma coluna vertical.

Mark Lemmon, cientista planetário do Instituto de Ciências Espaciais em Boulder, Colorado, e membro da equipe científica da Perseverance, explicou que, embora não tenham conseguido ver o topo do redemoinho, a sombra que ele projetava dava uma indicação de sua altura.

A sequência de imagens divulgada em 29 de setembro, acelerada 20 vezes, consiste em 21 fotogramas capturados com uma diferença de quatro segundos por uma das câmeras de navegação do rover.