Imagem de Tom Hanks é utilizada por Inteligência Artificial e ator alerta: ‘CUIDADO’

Uma situação inusitada fez o ator Tom Hanks precisar fazer um pronunciamento de alerta a seus fãs. Acontece que uma empresa de planos odontológicos utilizou imagens do ator por meio de uma Inteligência Artificial para promover os produtos da marca em comerciais de televisão, mas não recebeu autorização para isso.

Conforme publicado pela Rolling Stone, o ator utilizou seu perfil oficial nas redes sociais para se pronunciar sobre o ocorrido e alertar aos fãs e seguidores sobre o fato de que a empresa em questão não tinha sua autorização para uso de imagem.

“CUIDADO! Tem um vídeo por aí promovendo um plano odontológico com uma versão feita por IA de mim. Não tenho nada a ver com isso”, declarou o ator na legenda da publicação.

Na imagem, é possível ver uma versão “rejuvenescida” do ator, que foi criada e está sendo utilizada pela Inteligência Artificial. Como as demais publicações feitas por ele, os comentários foram fechados para interações, restando aos seguidores confirmarem a visualização da publicação por meio de curtidas, que já passam de 118 mil.

Não foi a primeira vez!

O uso de Inteligência Artificial na produção de conteúdos audiovisuais vem causando uma grande comoção entre as produtoras.

Nos EUA, estúdios de cinema tiveram a ideia de utilizar a inteligência artificial para escanear o rosto dos figurantes e utilizar esta imagem para sempre e indefinidamente.

A sugestão ganhou grandes proporções devido à greve dos sindicatos de Hollywood, uma vez que atores e roteiristas exigem pagamento justo de royalties residuais de plataformas de streaming, além da regulamentação do uso da IA.

Em uma participação no podcast The Adam Buxton, o próprio Tom Hanks demonstrou parte de suas preocupações com o uso das tecnologias de inteligência artificial.

“Eu poderia ser atingido por um ônibus amanhã, mas as performances poderiam continuar ocorrendo. E fora do entendimento do que é IA ou deepfake, não existiria nada para dizer que aquilo não sou eu. Terá algum grau de qualidade realista. Esse é um desafio artístico, mas também jurídico”.

