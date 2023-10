Fábrica nos Estados Unidos anunciou que produzirá robôs humanoides em massa, com 10 mil unidades por ano

A Agility Robotics prevê produzir dez mil robôs humanoides por ano quando inaugurar sua fábrica nos Estados Unidos. Assim nasce a RoboFab, a fábrica de droides no melhor estilo Star Wars, com o robô bípede Digit como elemento principal.

A fábrica de 21 mil metros quadrados está localizada em Salem, Oregon. Começou a ser construída no ano passado e será inaugurada no final de 2023.Contará com mais de 500 trabalhadores no local, além de empregados em outras localidades.

Apesar de lançar centenas de robôs no mercado inicialmente, se espera atingir 10 mil na etapa mais alta. O objetivo da Agility Robotics é produzir em massa robôs no estilo Digit, a fim de ter um impacto real e generalizado.

Além disso, o próprio robô Digit fará parte do nascimento dos robôs humanoides movendo, carregando e descarregando contêineres.

Os CEOs da Agility Robotics, a empresa criadora de robôs humanoides nos Estados Unidos, falam

"A abertura de nossa fábrica marca um momento crucial na história da robótica: o início da produção em massa de robôs humanoides comerciais", disse Damion Shelton, CEO da Agility Robotics.

"Construímos Digit para resolver problemas difíceis na força de trabalho atual, como lesões, esgotamento, alto turnover e lacunas de trabalho impossíveis de preencher, com a visão final de permitir que os humanos sejam mais humanos", disse Shelton em um comunicado.

Por trás do projeto está Aindrea Campbell, como diretora de operações. Ela possui experiência como líder sênior de operações em empresas como a Ford e a Apple. Ela liderou até mesmo a transição do aço para alumínio no F-150.

“Não estamos apenas acelerando o desenvolvimento e a implementação de sistemas robóticos avançados, mas também cultivando a inovação e criando oportunidades de emprego altamente qualificadas”, disse Campbell. “Com a capacidade de produzir Digit em escala, estamos preparados para melhorar o futuro do trabalho”.