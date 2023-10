Apple investe contra o Google com o Pegasus: um mecanismo de pesquisa inteligente com a ajuda da Microsoft

Imagem: Map Labs | Microsoft estaria em conversas com a Apple para desenvolver o buscador Pegasus para iOS, macOS e demais produtos com a intenção de ultrapassar o Google

Google e Apple tiveram uma relação de amor e ódio bastante complexa nos últimos anos. Há toneladas de dinheiro envolvido em seus acordos e tudo nos faz supor que, de fato, existem vários conflitos ativos e vigentes entre as duas empresas.

Agora, numa reviravolta absolutamente inesperada, parece que os rapazes de Cupertino estariam a pensar novamente numa estratégia para deixar para trás a dependência que mantêm para o mecanismo de busca mais popular do planeta.

O interessante aqui é que o novo aliado seria o atual maior inimigo do Google: Microsoft. É que depois de ter integrado a tecnologia de ChatGPT ao Bing Chat, a empresa cofundada por Bill Gates entrou de cabeça em um negócio onde cada vez têm mais presença, predominância e peso.

É um momento crítico para a companhia que é o pilar básico da empresa matriz Alphabet, onde o mecanismo de busca ainda é o ponto central de sua operação.

A prioridade máxima óbvia deveria ser manter o fluxo e a ordem de seu negócio nesse setor, mas a Apple estaria pensando em deixá-los para trás e teria um projeto em andamento para alcançar isso: Pegasus.

Tudo o que sabemos sobre o Pegasus: o buscador com IA da Apple para abandonar o Google

Mark Gurman fez isso de novo. O informante estrela da mídia, especializado em filtrar novidades e antecipações relativas à Apple, através do mais recente boletim informativo para Bloomberg, acabou divulgando tudo o que se sabe sobre o Pegasus.

Seria o nome de código de um projeto de desenvolvimento que estaria ativo dentro da empresa e onde tentam criar um mecanismo de busca baseado em Inteligência Artificial, semelhante ao Bing Chat, para que se torne a nova plataforma padrão para todo o seu ecossistema de software.

Apple Logo

Na verdade, seria tão parecido com o Bing Chat que a Microsoft estaria em conversas com a Apple para ver como eles poderiam colaborar para dar vida ao Pegasus.

Neste momento, a Apple recebe uma parte dos lucros gerados por anúncios de pesquisa do Google, uma comissão que gerou aproximadamente US$ 8 bilhões por ano nos últimos anos. Mas imagine se a Apple pudesse ficar com alguma parte desse dinheiro.

Se a empresa implementar com sucesso o seu próprio mecanismo de busca, poderá potencialmente criar um fluxo de rendimentos do tamanho do Apple Watch, suporndo que consiga vender publicidade e espaços de busca ao mesmo preço que o Google.

Gurman admite que a probabilidade de isso acontecer é remota, mas mesmo em uma menor escala, o Pegasus poderia representar uma nova fonte de renda para eles.

Há relatos sólidos de que a Microsoft recentemente tentou vender o Bing para a Apple como seu mecanismo de busca padrão.

Estes novos rumores apontam para as duas empresas estarem em conversas ativas sobre o futuro do Pegasus.