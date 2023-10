Vida extraterrestre pode não estar baseada no carbono, sugere um novo estudo

Um estudo recente levanta a intrigante possibilidade de que a vida extraterrestre poderia existir em formas radicalmente diferentes das que conhecemos na Terra, e não necessariamente estar baseada no carbono, como é o caso em nosso planeta.

Como explica Space, na Terra, a vida é sustentada por compostos orgânicos, moléculas que contêm carbono e outros elementos, como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. No entanto, os cientistas têm especulado por muito tempo sobre a possibilidade de que outros elementos, como o silício, pudessem servir como base para a vida.

O estudo, publicado na Journal of the American Chemical Society, se focou na autocatálise, um tipo de interação química crucial para a vida tal como a conhecemos. As reações autocatalíticas são autossustentáveis, o que significa que podem gerar moléculas que estimulam a repetição da mesma reação. Esta propriedade é fundamental para a reprodução, uma característica chave da vida.

Os cientistas exploraram ciclos de composição, reações químicas que podem gerar múltiplas cópias de uma molécula, e que podem atuar como um mecanismo de autocatálise. Surpreendentemente, descobriram que essas reações podiam ocorrer além dos compostos orgânicos.

Mais de 200 ciclos

A análise de mais de dois séculos de documentos científicos digitalizados revelou 270 ciclos diferentes de reações autocatalíticas. O notável é que a maioria destes ciclos não usava compostos orgânicos e se baseava em elementos que são raros ou inexistentes na vida terrestre, como o mercúrio ou o tório radioativo.

Autocatálise (Betül Kaçar)

Até mesmo ciclos autocatalíticos envolvendo gases nobres, que raramente interagem quimicamente com outros elementos, foram identificados. Esta diversidade de ciclos autocatálicos sugere que a vida poderia potencialmente se desenvolver em ambientes muito diferentes da Terra.

Os cientistas sublinham que estas descobertas abrem novas possibilidades para a procura de vida em outros planetas e para compreender os origens da vida no universo. Além disso, elas poderiam ter aplicações práticas, como otimizar a síntese química e usar compostos químicos em cálculos químicos ou outras tarefas interessantes.

Embora estes ciclos representem um campo fascinante de estudo, os pesquisadores enfatizam que ainda é necessário mais pesquisa para determinar quão viáveis são essas reações na prática. Ainda assim, este estudo amplia nossa compreensão das possibilidades da vida além da Terra e nos convida a explorar novos horizontes na busca pela vida no cosmos.