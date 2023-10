Quantos planetas como a Terra poderiam haver na Via Láctea? A quantidade vai deixar você pensando em extraterrestres

A busca de um mundo semelhante ao nosso é um dos grandes objetivos da astronomia e da ciência em geral. Até agora, não foi encontrado, mas por eliminação deveria estar por aí, esperando ser descoberto. Estudos realizados por organizações científicas revelam que a quantidade de exoplanetas semelhantes à Terra, na Via Láctea, é realmente exagerada.

Quantos há? Para descobrir, um estudo de cientistas da NASA e do SETI (search for extraterrestrial intelligence / busca de inteligência extraterrestre) identifica as estrelas massivas com idades e composições semelhantes ao nosso Sol.

Em seguida, eles olham para os planetas ao redor e localizam aqueles que têm separações semelhantes à da Terra com nosso astro rei. Depois disso, a surpreendente cifra aparece: cerca de 300 milhões de planetas semelhantes ao nosso, de acordo com o especialista em astronomia @ExoPlanetascom.

O especialista indica que esses mundos são "potencialmente habitáveis e onde é possível que a vida tenha surgido como a conhecemos. Segundo os investigadores, alguns deles poderiam estar relativamente perto, a menos de 30 anos-luz".

Existem outros estudos diferentes que são muito menos conservadores e sugerem que a Via Láctea pode abrigar até 6.000 milhões de planetas terrestres. No entanto, este número é apenas uma estimativa, e a cifra real de exoplanetas terrestres pode ser muito maior ou menor.

A verdade é que quanto mais velha for a galáxia, mais tempo terá para formar planetas. E isso, logicamente, nos faz pensar em outras aglomerações estelares diferentes da Via Láctea, já que as maiores têm mais estrelas e, portanto, mais oportunidades para formar planetas.

Tudo parece uma questão de tempo. À medida que a tecnologia de observação de exoplanetas melhora, podemos aprender mais sobre o número e a distribuição de exoplanetas terrestres na Via Láctea.