O mundo de Iron Man: as brutais condições de um exoplaneta do tamanho da Terra completamente de ferro sólido

A galáxia pela qual nossa Via Láctea, o Sistema Solar, transita registra uma enorme quantidade de planetas surpreendentes que são estudados pela astronomia, astrofísica e ciência em geral. Na busca por desenvolver uma vida semelhante à da Terra, eles encontram este tipo de exoplanetas rochosos com uma formação totalmente diferente do que conhecemos.

Esse mundo sobre o qual falaremos nesta resenha se chama Gliese 367b e está em uma região muito próxima do nosso Sistema Solar, astronomicamente falando: a cerca de 31 anos-luz de distância.

Gliese 367b é um exoplaneta do tamanho da Terra que orbita uma estrela anã vermelha a cerca de 31 anos-luz da Terra. Foi descoberto em 2015 por um time de astrônomos liderado por David Charbonneau do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica.

É um planeta rochoso com uma massa aproximadamente 3,3 vezes a massa da Terra. No entanto, ao contrário da Terra, o exoplaneta é principalmente composto de rocha e metal. Isso se deve ao fato de que o planeta se formou em uma região do seu sistema planetário na qual havia uma enorme quantidade deste par de elementos.

A superfície de Gliese 367b é provavelmente fria e seca. A temperatura superficial é estimada em cerca de -10 graus Celsius. O planeta também está sujeito a uma pressão atmosférica muito baixa, aproximadamente um centésimo da pressão atmosférica da Terra.

Gliese 367b é um planeta único e fascinante. É um lembrete da diversidade de planetas que existem no universo.