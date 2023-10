Netuno é o planeta mais distante do Sol, mas não é o mais frio: descubra qual é

Ilustração do planeta Netuno (All About Space Magazine/Future Publishing via Getty Imag)

O planeta mais frio do Sistema Solar, ironicamente, não é aquele que está mais distante do Sol. Muitos poderiam pensar que Netuno seria, mas não: é Urano.

Lembre-se que, na classificação dos planetas, o mais próximo do nosso astro é Mercúrio e o mais distante era Plutão até que foi rebaixado. Esse lugar foi tomado por Netuno.

A distância média entre Netuno e a Terra é de 4.351.400.000 quilômetros, aproximadamente 30 vezes a distância entre a Terra e o Sol.

No entanto, como já dissemos, o planeta com o nome do deus grego do mar não é o que tem a menor temperatura.

Netuno tem uma média de -218 °C, em comparação com os -224.2 °C de Urano. Quais são as razões? Vamos ver.

As razões pelas quais Urano, e não Netuno, é o planeta mais frio do Sistema Solar

Urano possui uma atmosfera mais densa, o que faz com que o frio seja retido mais, de acordo com explicação da NASA. "Sua atmosfera é composta principalmente por hidrogênio molecular e hélio atômico, com uma pequena quantidade de metano", indica a agência espacial norte-americana.

Depois temos o seu ambiente: "É um gigante de gelo. A maior parte de sua massa é um fluido denso e quente de materiais 'gelados' (água, metano e amônia) sobre um pequeno núcleo rochoso".

Por fim, a outra razão pela qual Urano é mais frio que Netuno é que seu eixo está inclinado 97,8 graus. Isso significa que os polos do sétimo planeta estão quase constantemente apontando para o Sol, o que faz com que as temperaturas em seus polos sejam ainda mais frias do que no equador.

A temperatura mais baixa registrada em Urano é de -224,2 °C, medida na atmosfera superior do planeta. As temperaturas na superfície de Urano são provavelmente ainda mais frias, mas é difícil medir com precisão devido à densa atmosfera do planeta.

A partir do nosso planeta, apenas uma nave espacial foi lançada para explorar o gigante de gelo. Foi a sonda Voyager 2, lançada pela NASA em 1977, cuja atividade ainda é detectada. Isso explica o pouco que sabemos sobre Urano.