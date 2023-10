Lutando para superar uma separação? Estes são 10 conselhos a seguir para esquecer o seu ex

As rupturas amorosas sempre são difíceis, independentemente do papel desempenhado na separação. Por diversas razões, alguns conseguem seguir em frente logo após o término da relação sem problemas.

No entanto, muitos levam mais tempo para se recuperar. Felizmente para aqueles no segundo grupo, há alguns passos simples que podem seguir para superar o seu ex.

10 passos para superar seu ex e continuar com sua vida

Então, se você está tendo dificuldade de superar uma quebra, reunimos dez dicas que os especialistas deram à revista Cosmopolitan para curar a dor de uma separação e conseguir seguir em frente.

Não mantenha contato com o seu ex

O primeiro passo que você deve seguir se quiser esquecer seu ex é praticar o contato zero, incluindo nas redes sociais, pois é muito difícil deixar alguém com quem você mantém comunicação.

Faça rituais para despedir a relação

Depois de cortar todo contato, você pode fazer uma espécie de ritual que te ajude a processar tudo o que está sentindo e se despedir apropriadamente, como escrever uma carta para o seu ex, mas sem enviar.

Livre-se de tudo o que te lembre o seu ex

Os objetos materiais guardam muitos significados. Por isso, você precisa se despedir de tudo o que te evoque lembranças ou emoções referentes ao seu ex e à sua relação, como presentes ou roupas.

Medite sobre o seu relacionamento passado sem exagerar

Se erradicar o seu ex-parceiro da sua mente for difícil para você, se dê alguns minutos para pensar nele, mas pare depois desse tempo. Assim você deixa seus sentimentos saírem sem que eles tomem o controle contínuo.

Baixe um aplicativo para rompimentos

Se você é daquelas que usa um aplicativo para tudo, você vai adorar saber que também há aplicativos para processar rupturas com guias personalizadas para atravessar o luto após um término.

Os objetos materiais guardam muitos significados. Por isso, você tem que se despedir de tudo que traga recordações de seu ex | Pexels

Comece a praticar o diário

Se você sente que não tem com quem conversar profundamente sobre o que sente, você pode processar tudo de maneira saudável, expressando-o através do diário. Ninguém verá, então só deixe sair.

Imagina-te no teu futuro feliz

Uma forma de deixar ir um ex-amor é começar a visualizar-se feliz no futuro sem essa pessoa. Annabelle Knight, especialista em relações, disse à revista que quanto mais detalhes você adicionar melhor.

Não se culpe pela ruptura

Se a relação acabou por infidelidade ou desacordo, não se culpe por isso, pois nada poderia ter impedido. Da mesma forma, se você terminou, lembre-se dos motivos e não se autoflagele.

Não guarde ressentimentos

Se a relação terminasse devido a uma traição, é normal ficar irado, mas não se aferre à raiva porque só te magoará e não te deixará avançar. Então, deixe a raiva partir com meditação ou journaling.

Volte aos encontros

Depois de um tempo, você se sentirá pronta para dar a si mesma uma nova oportunidade no amor e começar a namorar novamente. Encontrar uma nova pessoa que te agrade seria ideal para esquecer definitivamente seu ex.