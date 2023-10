Inteligência Artificial poderá ser o novo elixir da vida: cientistas a estão usando para deter o envelhecimento

A busca incessante pelo elixir da vida levou a humanidade a explorar diversas formas de combater os efeitos do envelhecimento. Nesta incursão pela eterna juventude, os cientistas da Universidade de Edimburgo recorreram a um aliado moderno: a inteligência artificial (IA).

Esses pesquisadores conseguiram um avanço promissor na luta contra o envelhecimento ao desenvolver medicamentos que aproveitem a inteligência artificial para remover de forma segura células senescentes. Essas células, que se acumulam com a idade, são consideradas responsáveis por uma série de doenças relacionadas à idade, como câncer, Alzheimer e problemas de visão e mobilidade.

De acordo com o Espelho, o método inovador usado levou ao descobrimento de três substâncias químicas com propriedades senolíticas. O que torna este avanço ainda mais relevante é que esses compostos se apresentam como uma alternativa muito mais acessível em comparação com os métodos de detecção convencionais.

Até agora, remover com segurança as células senescentes tinha sido um desafio, pois os medicamentos existentes tendem a ser altamente tóxicos para as células saudáveis do corpo.

A identificação de medicamentos

O time de pesquisa conseguiu identificar esses fármacos senolíticos seguros usando inteligência artificial. Desenvolveram um modelo de aprendizado automático que foi treinado para reconhecer as características-chave dos compostos senolíticos, com base em dados de mais de 4.000 estruturas químicas obtidas de estudos anteriores.

O resultado foi um conjunto de 21 moléculas que o modelo de inteligência artificial classificou com alta probabilidade de serem senolíticas e com potencial para serem submetidas a testes experimentais.

O Dr. Diego Oyarzun, da Faculdade de Ciência da Computação e da Faculdade de Ciências Biológicas da Universidade de Edimburgo, destacou a eficácia da Inteligência Artificial na identificação de novos candidatos a medicamentos, especialmente nas fases iniciais do descobrimento de fármacos e para doenças com uma biologia complexa ou com poucos objetivos moleculares conhecidos.

Testes de laboratório em células humanas revelaram que três destes compostos, denominados ginkgetina, periplocina e oleandrina, tinham a capacidade de eliminar as células senescentes sem danificar as células saudáveis. É importante destacar que estes três compostos são produtos naturais encontrados em medicinas herbáceas tradicionais, o que sugere um enfoque menos invasivo para combater o envelhecimento.