Boris Volynov: o cosmonauta que perdeu vários dentes ao cair sobre a Sibéria

Esta semana vimos como Frank Rubio, Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin voltavam à Terra, após mais de um ano no espaço. Regressaram sãos e salvos. No entanto, na história nem todos tiveram essa sorte.

Voltamos para um caso dos anos 60, quando ainda os voos espaciais estavam em seu processo de desenvolvimento. Um cosmonauta soviético, Boris Volynov, teve um aterrissagem dolorosa na missão Soyuz 5.

Felizmente sobreviveu, mas perdeu vários dentes após cair sobre as frias estepes da Sibéria.

Esta é a história de Boris Volynov na Soyuz 5.

Boris Volynov, o cosmonauta que teve um milagre de salvação

A missão Soyuz 5 foi lançada em 15 de janeiro de 1969 com o comandante Volynov e os cosmonautas Aleksei Yeliseyev e Yevgeny Khrunov. Estes últimos dois passaram para a Soyuz 4, que estava em órbita, e Volynov voltaria sozinho para a Terra.

Apesar disso, desde o próprio processo de decolagem houve problemas. A 25 minutos do lançamento foi necessário substituir uma peça do sistema elétrico. Além disso, descobriu-se que apenas havia três dos quatro parafusos da escotilha da nave.

Ao tentar o retorno para casa, em 18 de janeiro, Volynov ficou preocupado ao descobrir que a cápsula de reentrada da Soyuz 5 não podia se desprender do módulo de serviço. Então, os eixos que uniam o módulo de reentrada ao de serviço fundiram-se.

O comandante Volynov (centro) e os cosmonautas Aleksei Yeliseyev e Yevgeny Khrunov Integrantes da Soyuz 5

Volynov foi salvo de morrer carbonizado pois o módulo de reentrada foi reorientado para colocar o escudo térmico à frente.

Mas um erro no sistema de foguetes fez com que a descida não fosse suave, e o cosmonauta acabou batendo várias vezes seu corpo contra as paredes da nave, o que resultou na perda de dentes.

Além disso, a Soyuz 5 pousou longe do local estabelecido, caindo nos montes Urais, na Sibéria, a -38 °C e a 600 quilômetros do local previsto. O comandante Volynov teve que se abrigar na casa de um camponês na área, esperando pelo resgate que finalmente chegou.

Silêncio... para não falar do erro

"Não havia medo", disse Boris Volynov, "mas um profundo e claro desejo de continuar vivendo quando não havia mais nenhuma chance."

O governo soviético ordenou ao cosmonauta que não falasse sobre o erro, recebendo em seguida os prêmios Herói da URSS e Ordem de Lênin, juntamente com seus outros companheiros.

Volynov voltaria a viajar para o espaço na Soyuz 21 em 1976, com problemas similares no reentrada e aterrisagem, mas tanto ele quanto seus companheiros salvando a vida.

Somente após a queda da União Soviética, este cosmonauta poderia falar sobre o que aconteceu aquele dia de janeiro de 1969. Volynov, que esteve a ponto de morrer ao ir ao espaço, e que completará 89 anos neste mês de dezembro.

Como curiosidade, a comunidade judaica mundial reconhece Boris Volynov como o primeiro astronauta de origem judaica a ir ao espaço. Uma boa parte da sua biografia pode ser lida no portal Jewish Virtual Library.