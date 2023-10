Apple reconhece problemas de superaquecimento com o iPhone 15 e promete solução

Depois de quase uma semana de relatórios sobre casos de superaquecimento em algumas unidades novas do iPhone 15, a equipe da Apple finalmente manifestou sua posição oficial sobre o assunto, confirmando que se trata de uma situação real que será resolvida em breve.

Há alguns dias, fizemos eco de vários relatórios que começavam a circular em sites especializados e fóruns de suporte técnico dedicados ao smartphone da Apple.

Lá, nos locais referidos, os proprietários do novo iPhone 15 insistiam repetidamente que seu novo dispositivo tendia a aquecer acima do normal em diversos cenários, desde carregar o dispositivo através do seu novo porto USB-C até a realização de tarefas habituais que antes não provocavam esse fenômeno.

Nesse último cenário, o problema de sobreaquecimento era gerado em situações tão simples como usar aplicativos de redes sociais ou tirar fotos a partir deles, sem usar o aplicativo nativo da câmera do dispositivo.

Agora a empresa liderada por Tim Cook finalmente falou sobre o assunto e as notícias são boas. Embora os temores tenham sido confirmados.

O iPhone 15 tem problemas de superaquecimento, admite a Apple. Mas a solução será simples

Dadas as condições em que os casos de superaquecimento ocorriam, tudo apontava para um problema no Sistema Operacional Móvel e sua integração com o novo hardware do iPhone 15.

Isso foi confirmado pelos próprios porta-vozes da Apple em uma declaração compartilhada com os colegas do reconhecido site especializado MacRumors.

Na declaração, os rapazes de Cupertino confirmam que há "algumas condições" que podem fazer com que os modelos da família iPhone 15 esquentem mais do que o devido.

Cabo USB-C para iPhone 15 IImagens de X: @theapplehub

Por exemplo, há um aumento da atividade de processos em segundo plano nos primeiros dias após o lançamento do dispositivo. Algo completamente normal para qualquer usuário que está testando o seu novo telefone.

Além da existência de um erro não especificado no iOS 17 que está "afetando alguns usuários" e algumas aplicações de terceiros que estão "sobrecarregando o sistema" serem reveladas.

Por enquanto, está claramente identificado que Instagram, Uber, Asphalt 9: Legends e Facebook seriam as principais aplicativos que estariam detonando o problema de superaquecimento.

Enquanto a empresa afirma que nem o material de titânio dos modelos Pro, nem o novo processador A17 Pro seriam partes dos fatores que produzem o problema.

Isso é uma boa notícia, pois tudo será resolvido por meio de uma atualização de software que otimizaria tudo.