Time Lapse da NASA mostra a impressionante mudança na superfície da Terra

O impacto humano nos ecossistemas da Terra é real. Este Time Lapse tirado a partir das alturas de um satélite mostra a brutal mudança que a superfície do planeta sofreu, devido à influência e à atividade dos humanos. Visto de cima, realmente parece outro planeta se comparado com as imagens feitas há 37 anos.

Em um vídeo publicado pela conta de Massimo, três locais da Terra são apresentados como principais focos: Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, Mylus Erichsensen Land, na Groelândia e a Floresta de Mato Grosso, no Brasil.

Não podemos negar, o primeiro exemplo é uma mostra do avanço da nossa civilização. A explosão de petróleo melhorou as condições econômicas do mundo Árabe, especificamente na região de Dubai. Antes havia uma zona deserta e agora encontramos uma das cidades mais avançadas em muitos aspectos.

LEIA TAMBÉM: Por que muitos acreditam que os extraterrestres construíram as pirâmides?

No entanto, os outros dois exemplos são desgarradores. No caso da zona polar da Groenlândia é possível ver o brutal derretimento que ameaça o nosso ecossistema, aumentando o nível do mar e liberando o pergelo nestas regiões.

Enquanto da parte da zona selvagem do Brasil apreciamos como o verde já não predomina na região. Foi substituído pela triste marrom, que é o contrário de vida nas localidades fundamentais para a geração de oxigênio.

A 37-year timelapse of Earthpic.twitter.com/5u8JlW6tzB — Massimo (@Rainmaker1973) September 19, 2023

Mudanças nos últimos 37 anos