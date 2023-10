Telescópio James Webb: que elementos a NASA busca no exoplaneta K2-18b, para confirmar a existência de vida?

O exoplaneta K2-18b tornou-se o centro das atenções de astrônomos, cientistas, entusiastas e qualquer pessoa interessada em assuntos espaciais. O Telescópio Espacial James Webb, que, como sabemos, é uma colaboração de muitas organizações, incluindo a NASA, ESA, JAXA e a Agência Espacial do Canadá, detectou alguns elementos que são indícios de uma possibilidade de vida.

Isso significa que há vida extraterrestre neste lugar? É possível, mas ainda não foi confirmado, pelo menos não com o que foi detectado recentemente pelo poderoso observatório espacial, posicionado na órbita alta do nosso planeta.

O site Voz Populi explica em uma resenha que não é hora de comemorar com trombetas e sinos. O Telescópio Espacial James Webb descobriu a presença de metano e dióxido de carbono na atmosfera de K2-18b. O metano é um gás que na Terra é produzido principalmente por atividade biológica. O dióxido de carbono, por sua vez, é um gás de efeito estufa que está presente na atmosfera da Terra e de outros planetas.

A presença destes gases na atmosfera de K2-18b sugere que o planeta pode ter um oceano de água e uma atmosfera rica em hidrogênio. Estas características são compatíveis com a possibilidade de que o planeta abrigue vida.

No entanto, ainda faltariam pelo menos cinco elementos para serem registrados para que pudéssemos falar do desenvolvimento da vida como a conhecemos. Na verdade, K2-18b, que orbita uma estrela anã vermelha chamada K2-18, está mais próximo de ser um pequeno Netuno do que uma Terra. Até agora, neste sistema planetário, apenas outro planeta foi detectado além do mencionado, um chamado K2-18c, um gigante gasoso.

Concepto artístico de K2-18b, con una atmósfera rica en CO2, CH4 y N2; lo que concuerda con un exoplaneta oceánico "Mundo Hycean" alrededor de una estrella roja. El @jameswebb_nasa alcanza a percibir incluso H2S muy probable que a tan solo 120 años luz haya vida. pic.twitter.com/la7tMG47rt — Spike Spiegel (@SrRios117) September 24, 2023

Não se deve descartar

Os achados são emocionantes. É certo que não há motivo para comemorar o fato de ter encontrado vida, mas também não há motivo para descartá-la. A NASA está apontando os lentes do Telescópio Espacial James Webb para essa região estelar, situada a cerca de 120 anos-luz de distância, para tentar encontrar os restantes elementos que confirmariam o que tanto ansiamos.

Qual falta? Detalhamos abaixo: