NASA: A história do astrofotógrafo mexicano que capturou imagens das pirâmides de Chichén Itzá com a Via Láctea ao fundo

Ele é contador de profissão, mas por recomendação do seu médico, para buscar uma válvula de escape ao estresse, ele se dedicou a aprender a tirar fotografias. Esta é a emocionante história de Roberto Fernández, um mexicano reconhecido pela NASA por suas brilhantes capturas de imagens dos espetáculos do espaço.

O El Sol do México destacou uma notícia na qual se fala um pouco sobre a história do astrofotógrafo mexicano. Ele mesmo conta que começou se dedicando à fotografia esportiva. Ele ia aos jogos de futebol do Atlante do México, na cidade de Cancún, onde reside.

Ele fazia de graça, em troca de que a instituição lhe desse um credenciamento de imprensa, com o qual simplesmente procurava ter acesso ao campo. Infelizmente, o Atlante caiu para a segunda divisão e foi então que ele apontou sua câmera para as estrelas.

“O futebol deixou de ser notícia ou novidade em Cancún e eu tinha uma grande quantidade de equipamentos para fazer fotografia esportiva, então decidi dar uma reviravolta nos equipamentos e a melhor maneira de fazer isso era começar a experimentar com a astrofotografia para que, em vez de usar telescópios, pudesse usar a óptica”, disse Roberto, de acordo com El Sol de México, citando a EFE.

Roberto conta que se apaixonou pela Lua e por isso começou a dedicar seus equipamentos fotográficos para capturar imagens do firmamento. Em uma viagem que fez, quando viu a Pirâmide de Chichén Itzá na província de Yucatán, decidiu relacionar o monumento histórico com o espaço.

Foi então que, aproveitando um céu limpo, ele conseguiu capturar imagem da pirâmide de Chichén Itzá com a Via Láctea ao fundo. A foto foi reconhecida pela NASA, que a colocou na Fotografia Astronômica do Dia (APOD, por suas siglas em inglês).

“Um dos maiores desejos de qualquer astrofotógrafo é ter uma fotografia astronômica publicada como APOD, que é a Fotografia Astronômica do Dia, então muitos tentam todos os dias”, contou Roberto.