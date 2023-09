Eclipse solar anular: entenda o que é o fenômeno e saiba como observá-lo

Os eclipses são fenômenos que há anos fascinam a humanidade. Com data prevista para o dia 14 de outubro, o próximo eclipse do calendário será um “Eclipse solar anular” que poderá ser visualizado de diversas partes do globo terrestre.

Conforme informações do National Geographic Brasil, um eclipse solar anular é caracterizado pelo momento em que a Lua passa entre o Sol e a Terra quando em seu ponto mais distante do planeta.

A Lua acaba parecendo menor do que o Sol e cobrindo parcialmente sua visão. Desta forma, será possível visualizar parte Sol sendo coberta por um “círculo negro”, que é a imagem da Lua.

Quando acontece

Previsto para o dia 14 de outubro, sábado, o Eclipse Anular poderá ser visualizado em grande parte do Brasil, mas alguns estados da região Norte e Nordeste terão uma melhor visualização do fenômeno: Amazonas, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte e Paraíba contam com uma melhor visibilidade.

Condições climáticas como chuvas, tempestades e neblina podem interferir na observação do eclipse, cujo horário de início varia ao longo do dia.

Cuidados na observação

Um alerta emitido pela Nasa aconselha que a observação do eclipse não seja realizada de forma direta. Ou seja: não se deve olhar diretamente para o Sol, ação que causa risco de graves lesões oculares.

“A ver um eclipse solar anular sem o uso de equipamentos, você deve utilizar o tempo todo óculos de visuali8zação solar seguros ou um visualizador solar portátil”.

Segundo a reportagem em questão, os óculos ao qual a Nasa se refere é diferente dos óculos de sol utilizados no dia a dia, que mesmo possuindo lentes mais escuras ainda não são apropriados para visualização do eclipse solar anular.

Câmeras, binóculos e telescópios comuns, sem o uso de filtro adequado, também trazem riscos aos observadores e não devem ser utilizados nestas ocasiões.

