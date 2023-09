Vídeo: NASA recria a “Grande Erupção” da estrela Eta Carinae de 1840

Conhecida como a “Grande Erupção”, a explosão sofrida pela estrela Eta Carinae em 1840 inquietou os cientistas do século XIX. Agora, em 2023, a NASA recriou como tudo aconteceu, mostrando-o em um impressionante vídeo de 17 segundos.

Eta Carinae é uma estrela entre 2 e 3 milhões de anos, localizada na Grande Nebulosa de Carina (NGC 3372). Possui entre 100 e 150 vezes a massa do Sol, erguendo-se como uma das estrelas mais massivas conhecidas na galáxia.

Para criar o impressionante vídeo, o Observatório de Raios-X Chandra da NASA usou quadros de Eta Carinae de 1999, 2003, 2009 e 2014. Também contaram com dados do XMM-Newton da Agência Espacial Europeia.

Os resultados do estudo, intitulado A Expansão da Nebulosa de Raios X ao Redor de Eta Carinae, podem ser encontrados neste link da The Astrophysical Journal.

O que a “Grande Erupção” de Eta Carinae quer nos dizer

Michael Corcoran, do Centro de Voos Espaciais Goddard da NASA, liderou o estudo.

"Interpretamos uma fraca camada de raios X como a onda expansiva da Grande Erupção da década de 1840", diz o especialista. "Conta uma parte importante da história de fundo de Eta Carinae que, de outra forma, não teríamos conhecido".

De acordo com Kenji Hamaguchi, outro membro do time, a forma da camada de raios X “nos mostra que a frágil casca, o homúnculo e o brilhante anel interno (de Eta Carinae) provavelmente vêm todos de erupções do sistema estelar.

Pesquisas anteriores sugerem que a “Grande Erupção” foi gerada pela fusão de duas estrelas, no que originalmente era um sistema triplo. Isso explicaria a estrutura em forma de anel que é vista nos raios X, pois faria com que o material fosse expelido em um plano, de acordo com o comunicado de Chandra.